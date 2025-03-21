Мировые лидеры поздравляют Токаева и казахстанцев с Наурыз мейрамы: Акорда опубликовала телеграммы

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Свои поздравления главе нашего государства по случаю праздника направил президент России Владимир Путин.

"Российско-казахстанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи - на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - сказано в телеграмме.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Наурыз символизирует начало весны и возрождение природы, а также олицетворяет устремление народа Казахстана к благополучию, единству и процветанию.

"Я уделяю повышенное внимание развитию двусторонних отношений и дорожу крепкой дружбой с Вами. Выражаю готовность направить наши совместные усилия на укрепление традиционной дружбы и углубление вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном", - говорится в поздравлении.

Президент США Дональд Трамп в своей телеграмме поздравил главу нашего государства и народ Казахстана с праздником мира и всеобщего обновления - Наурыз.

"Наши страны связывает долгая история взаимовыгодного сотрудничества, и я уверен, что в будущем мы добьемся новых успехов в сферах безопасности, экономики и других областях. В то время как наши великие нации устремлены к новым достижениям, американский народ подтверждает свою неизменную приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Казахстана", - написал Дональд Трамп.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании подчеркнул, что многовековые традиции праздника Наурыз напоминают о важности мира, братства и согласия.

"Наурыз - это время, когда крепнет надежда на мир, а развитие международного диалога и сотрудничества выходит на новый уровень. Уверен, что прочные дружественные и братские связи между нашими странами будут и впредь поступательно развиваться, а двустороннее взаимодействие продолжит расширяться", - сказано в телеграмме.

Свои поздравления также направили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Палестины Махмуд Аббас, Раис Татарстана Рустам Минниханов, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, руководители ряда международных организаций и другие официальные лица.

Поздравления в адрес главы государства продолжают поступать.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей Казахстана с Наурызом - он выступил в выставочном центре "Expo".

Президенту также представили образцы национальной одежды казахстанских дизайнеров.

Добавим, что с 2024 года по предложению главы государства празднование Наурыз мейрамы в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проходят с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Наурыз - древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. Его отмечают миллионы людей в Азии и Европе. Подробнее об истории праздника и традициях празднования в Казахстане мы писали здесь.