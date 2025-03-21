Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы (фото)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей Казахстана с Наурызом - он выступил в выставочном центре "Expo" сегодня, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз. В выставочном центре "Expo" Касым-Жомарт Токаев обратился с теплыми пожеланиями к участникам торжеств по случаю Наурыз мейрамы.

"Национальный праздник Наурыз -Ұлыстың ұлы күні - неотъемлемая часть исконных казахских традиций. Испокон веков в день весеннего равноденствия наши предки отмечали этот светлый праздник, олицетворяющий обновление жизненных сил.

Наурыз мейрамы славится добрыми делами. В эти дни в каждом доме накрывают щедрый дастархан, а люди спешат увидеться, чтобы высказать друг другу теплые пожелания, оказать поддержку нуждающимся. Празднование Наурыза в этом году вновь совпало со священным месяцем Рамазан. Это имеет большое символическое значение, поскольку наши традиции глубоко переплетены с религией. Эти две важные ценности зримо воплощают самобытность нашего народа", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что с прошлого года Наурыз в соответствии с концепцией Наурызнама празднуется в течение десяти дней, каждый из которых наполнен особым смыслом

"Наурыз отмечают многие народы Востока, но в нашей стране сложились особые традиции его встречи. Этот праздник действительно занимает особое место в жизни казахского народа. Многие гости из-за рубежа специально приезжают в Казахстан накануне Наурыза для того, чтобы глубже познакомиться с нашей самобытной культурой. Поэтому нам необходимо широко популяризировать это духовное достояние.

Согласно концепции Наурызнама, сегодня отмечается День солидарности. Единство и мир всегда были наиважнейшими ценностями нашей страны. Отрадно, что казахстанцы встречают этот весенний праздник все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия. Наша сплоченность позволяет нам уверенно смотреть в будущее и продолжать двигаться по пути прогресса. Мы осуществляем комплексные реформы, модернизируем политическую систему государства. Реализуются масштабные экономические проекты. Благодаря последовательной и взвешенной внешней политике Казахстан признан во всем мире авторитетным государством", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на том, что празднование Наурыза тесно связано с такими ценностями, как чистота и трудолюбие.

"Наурыз - праздник чистоты. Следуя доброй народной традиции, в этот день мы высаживаем деревья, расчищаем родники, благоустраиваем территории. С прошлого года в стране проводится общенациональная акция "Таза Қазақстан", в которой активно участвуют наши граждане, особенно молодежь. Это способствует формированию в обществе новой экологической культуры и образа жизни.

Наурыз по праву считается праздником труда. С приходом весны начинаются сельскохозяйственные работы. Этот год провозглашен Годом рабочих профессий. Наша главная цель заключается в повышении престижа человека труда, ведь трудолюбие - это качество, присущее самым прогрессивным нациям", - добавил Токаев.

По словам президента, главной задачей является укрепление стабильности общества в нынешнее нестабильное время

"В этом году мы отмечаем сразу несколько значимых юбилеев: 30-летие Конституции и Ассамблеи народа Казахстана, 80-летие Великой Победы. Скоро мы торжественно встретим и 40-летие Независимости. К этой знаменательной дате Казахстан должен стать передовым, процветающим и сильным государством.

На заседании Национального курултая в Бурабае я обратил на это особое внимание. Наша задача - адаптировать страну к новым геополитическим реалиям. Цели и приоритеты нашего государства ясны. Цифровизация и искусственный интеллект, крупные инфраструктурные проекты, транспортное сообщение и энергетика, агропромышленный комплекс и человеческий капитал – это основные направления развития страны.

Казахстан обладает всем необходимым потенциалом, чтобы быть конкурентоспособным в этих сферах на мировой арене. Вместе мы построим справедливый, безопасный, чистый, просвещенный и развитый Казахстан, в котором прочно утвердится принцип "Закон и Порядок"! У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Призываю всех сплотиться и направить все наши усилия на укрепление, развитие и процветание нашего государства! - подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

Затем глава государства посетил праздничный концерт.

Отметим, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с поздравлением в честь праздника Амал күні. Глава государства тогда отметил, что Амал күні является предвестником праздника Наурыз.

"Справляться о благополучии друг друга после долгой зимы - наша особая традиция, идущая из глубины веков. В этот день люди встречаются с родными и близкими, молодежь получает благословение у старших.

Через подобные обычаи наш народ издревле прививал подрастающему поколению такие качества, как дружелюбие и отзывчивость, милосердие и сострадание. В современном Казахстане все это в полной мере находит свое отражение в концепции "Адал азамат", - сказано в поздравлении.

Добавим, что с 2024 года по предложению главы государства празднование Наурыз мейрамы в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проходят с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Наурыз - древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. Его отмечают миллионы людей в Азии и Европе. Подробнее об истории праздника и традициях празднования в Казахстане мы писали здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2229437-tokaev-pozdravil-kazahstancev-s-nauryz-meyramy/