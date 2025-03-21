Токаев поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей Казахстана с Наурызом - он выступил в выставочном центре "Expo" сегодня, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Наурыз. В выставочном центре "Expo" Касым-Жомарт Токаев обратился с теплыми пожеланиями к участникам торжеств по случаю Наурыз мейрамы.

"Национальный праздник Наурыз -Ұлыстың ұлы күні - неотъемлемая часть исконных казахских традиций. Испокон веков в день весеннего равноденствия наши предки отмечали этот светлый праздник, олицетворяющий обновление жизненных сил.

Наурыз мейрамы славится добрыми делами. В эти дни в каждом доме накрывают щедрый дастархан, а люди спешат увидеться, чтобы высказать друг другу теплые пожелания, оказать поддержку нуждающимся. Празднование Наурыза в этом году вновь совпало со священным месяцем Рамазан. Это имеет большое символическое значение, поскольку наши традиции глубоко переплетены с религией. Эти две важные ценности зримо воплощают самобытность нашего народа", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что с прошлого года Наурыз в соответствии с концепцией Наурызнама празднуется в течение десяти дней, каждый из которых наполнен особым смыслом

"Наурыз отмечают многие народы Востока, но в нашей стране сложились особые традиции его встречи. Этот праздник действительно занимает особое место в жизни казахского народа. Многие гости из-за рубежа специально приезжают в Казахстан накануне Наурыза для того, чтобы глубже познакомиться с нашей самобытной культурой. Поэтому нам необходимо широко популяризировать это духовное достояние.

Согласно концепции Наурызнама, сегодня отмечается День солидарности. Единство и мир всегда были наиважнейшими ценностями нашей страны. Отрадно, что казахстанцы встречают этот весенний праздник все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия. Наша сплоченность позволяет нам уверенно смотреть в будущее и продолжать двигаться по пути прогресса. Мы осуществляем комплексные реформы, модернизируем политическую систему государства. Реализуются масштабные экономические проекты. Благодаря последовательной и взвешенной внешней политике Казахстан признан во всем мире авторитетным государством", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на том, что празднование Наурыза тесно связано с такими ценностями, как чистота и трудолюбие.

"Наурыз - праздник чистоты. Следуя доброй народной традиции, в этот день мы высаживаем деревья, расчищаем родники, благоустраиваем территории. С прошлого года в стране проводится общенациональная акция "Таза Қазақстан", в которой активно участвуют наши граждане, особенно молодежь. Это способствует формированию в обществе новой экологической культуры и образа жизни.

Наурыз по праву считается праздником труда. С приходом весны начинаются сельскохозяйственные работы. Этот год провозглашен Годом рабочих профессий. Наша главная цель заключается в повышении престижа человека труда, ведь трудолюбие - это качество, присущее самым прогрессивным нациям", - добавил Токаев.

По словам президента, главной задачей является укрепление стабильности общества в нынешнее нестабильное время

"В этом году мы отмечаем сразу несколько значимых юбилеев: 30-летие Конституции и Ассамблеи народа Казахстана, 80-летие Великой Победы. Скоро мы торжественно встретим и 40-летие Независимости. К этой знаменательной дате Казахстан должен стать передовым, процветающим и сильным государством.

На заседании Национального курултая в Бурабае я обратил на это особое внимание. Наша задача - адаптировать страну к новым геополитическим реалиям. Цели и приоритеты нашего государства ясны. Цифровизация и искусственный интеллект, крупные инфраструктурные проекты, транспортное сообщение и энергетика, агропромышленный комплекс и человеческий капитал – это основные направления развития страны.

Казахстан обладает всем необходимым потенциалом, чтобы быть конкурентоспособным в этих сферах на мировой арене. Вместе мы построим справедливый, безопасный, чистый, просвещенный и развитый Казахстан, в котором прочно утвердится принцип "Закон и Порядок"! У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Призываю всех сплотиться и направить все наши усилия на укрепление, развитие и процветание нашего государства! - подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

Затем глава государства посетил праздничный концерт.

Отметим, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с поздравлением в честь праздника Амал күні. Глава государства тогда отметил, что Амал күні является предвестником праздника Наурыз.

"Справляться о благополучии друг друга после долгой зимы - наша особая традиция, идущая из глубины веков. В этот день люди встречаются с родными и близкими, молодежь получает благословение у старших.

Через подобные обычаи наш народ издревле прививал подрастающему поколению такие качества, как дружелюбие и отзывчивость, милосердие и сострадание. В современном Казахстане все это в полной мере находит свое отражение в концепции "Адал азамат", - сказано в поздравлении.

Добавим, что с 2024 года по предложению главы государства празднование Наурыз мейрамы в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проходят с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Наурыз - древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. Его отмечают миллионы людей в Азии и Европе. Подробнее об истории праздника и традициях празднования в Казахстане мы писали здесь.