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Увеличат ли в Казахстане количество выходных дней на Наурыз из-за нового формата празднования

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Празднование Наурыза
Празднование Наурыза. Иллюстративное фото: акимат Астаны

В комитете Минкультуры пояснили, изменится ли количество выходных дней в Казахстане в связи с предложением отмечать Наурыз в новом формате - с 14 по 23 марта, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на брифинге в СЦК представитель комитета культуры Министерства культуры и информации заявил о праздновании Наурыза по-новому - не только 21-23 марта, а целой декадой под названием Наурызнама - с 14 по 23 марта.

Отмечалось, что каждый день будет носить свое название и будет посвящен различным традициям, также в эти дни пройдут праздничные мероприятия.

В комитете культуры корреспонденты NUR.KZ уточнили, означает ли их предложение о Наурызнама увеличение количества выходных дней в Казахстане. Оказалось, что нет.

"Выходными днями в честь Наурыза остаются 21-23 марта согласно закону", - пояснили в комитете.

Вероятность увеличения выходных дней на Наурыз прокомментировали и в Минтруда и соцзащиты.

"В соответствии с законом "О праздниках" Наурыз является государственным праздником и празднуется 3 дня. Каких-либо изменений в действующий закон не вносилось.

Полагаем, в предложениях, озвученных Министерством культуры и информации, речь идет об организации и проведении праздничных мероприятий в течение 10 дней", - отметили в ведомстве.

Ранее в СЦК озвучили главный символ Наурыза в Казахстане. Им стал тюльпан.

Напомним, что в предстоящий Наурыз казахстанцы с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 21 по 25 марта включительно, поскольку часть праздничных дней выпадает на выходные. Казахстанцы с шестидневной рабочей неделей - с 21 по 24 марта включительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2067777-uvelichat-li-v-kazahstane-kolichestvo-vyhodnyh-dney-na-nauryz/

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