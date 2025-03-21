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Токаеву представили образцы национальной одежды казахстанских дизайнеров (фото)

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Касым-Жомарт Токаев на ярмарке ремесленников
Касым-Жомарт Токаев на ярмарке ремесленников. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев осмотрел ярмарку ремесел в этноауле и образцы национальной одежды казахстанских дизайнеров, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, в этом году на выставку наряду с отечественными ремесленниками были приглашены мастера из Китая, России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции, Ирана и Таджикистана.

Касым-Жомарту Токаеву представили национальные игры и образцы национальной одежды казахстанских дизайнеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2229990-tokaevu-prodemonstrirovali-obrazcy-nacionalnoy-odezhdy-kazahstanskih-dizaynerov/