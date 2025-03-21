Токаеву представили образцы национальной одежды казахстанских дизайнеров (фото)

Касым-Жомарт Токаев осмотрел ярмарку ремесел в этноауле и образцы национальной одежды казахстанских дизайнеров, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, в этом году на выставку наряду с отечественными ремесленниками были приглашены мастера из Китая, России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции, Ирана и Таджикистана.

Касым-Жомарту Токаеву представили национальные игры и образцы национальной одежды казахстанских дизайнеров.