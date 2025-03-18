Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

26,5 млн долларов на проекты USAID: в Казахстане проведут анализ деятельности организации

Опубликовано:

Доллары лежат на фоне флагов США и Китая
Доллары лежат на фоне флагов США и Китая. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане в 2023-2024 годы на программы по различным направлениям USAID было выделено свыше 26 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на ответ правительства на депутатский запрос.

Запрос на имя премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова относительно деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) ранее направили депутаты фракций "Народная партия Казахстана" и "Amanat".

В предоставленном ответе правительства уточняется, что по информации Госдепа США, предоставленной МИД РК, в 2024 году в рамках двусторонних соглашений с USAID реализуется 28 долгосрочных программ по различным направлениям.

"Всего в 2023 - 2024 годах USAID выделил на реализуемые в стране программы 26,5 млн долларов (экономика, энергетика, здравоохранение, гражданское общество и медиа-сектор и др.). Отдельные проекты охватывают не только Казахстан, но и страны Центральной Азии", - отмечается в ответе на запрос.

Здесь также указаны данные Министерства культуры и информации РК о том, какие НПО реализуют проекты в рамках сотрудничества с USAID.

Также, согласно данным Минфина РК, исходя из данных информационных систем ведомства, за 2018-2024 годы установлены 8 НПО, представивших сведения о получении денежных средств и имущества от USAID.

Оказалось, что и Комитет госдоходов Минфина РК осуществляет сотрудничество с программой USAID по торговле в Центральной Азии. В частности, как отмечено в документе, КГД осуществляет регулятивные, реализационные и контрольные функции в сфере налогового и таможенного администрирования.

"В этой связи, а также в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании между США и Казахстаном в отношении сотрудничества по цифровизации и таможенным процедурам в Центральной Азии, с целью модернизации таможенной инфраструктуры Казахстана, программой USAID по торговле в Центральной Азии КГД передано на безвозмездной основе серверное оборудование в количестве 12 единиц на сумму 385 818 400 тенге.

В рамках сотрудничества Комитета и Программы USAID осуществлялась не только техническая помощь, также оказывалась поддержка при проведении рабочих встреч, заседаний, заграничных визитов. До настоящего момента проводилась работа по двум проектам совместно и при поддержке USAID. Первое - это проект, известный как Бесшовный транзит, который нацелен на максимальное упрощение процедуры транзита товаров на пространстве Центральной Азии и Кавказа. Второе - это проект по обмену предварительной информацией между странами Центральной Азии", - отмечается в документе.

В документе также сообщается, что Министерством юстиции Казахстана прорабатывается вопрос относительно разработки законопроекта, который предусматривал бы обеспечение защиты и психоэмоциональную, ментальную, физическую безопасность наших детей от подобных вредоносных "спонсорских" проектов.

"Работа в данном направлении будет продолжена в части проведения детального анализа деятельности USAID по изучению финансируемых проектов и программ, их целей, соответствие заявленных целей фактическим результатам (в рамках созданной МИД в 2024 году рабочей группы по вопросам сотрудничества с USAID, в состав которой входят все заинтересованные госорганы).

В частности, будет проведено исследование страновых стратегий USAID, а также изучены связи USAID с другими организациями, в том числе правительственными и негосударственными, чтобы оценить потенциальное влияние этих связей на цели USAID.

Кроме этого, необходим анализ финансовых потоков, чтобы выделить возможные схемы прикрытия, несоответствия в использовании средств и конфликты интересов", - отмечается в ответе на запрос.

Подробнее с ответом правительства и списком финансируемых проектов можно ознакомиться здесь.

Напомним, 21 января текущего года Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.

Позже пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах Агентства по международному развитию США (USAID). В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.

Затем стало известно, что Агентство США по международному развитию отправило большинство сотрудников по всему миру в административный отпуск. А Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть".

На этом фоне депутат мажилиса РК Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало нашумевшее USAID - Агентство США по международному развитию.

Мы писали и о том, что жительница страны Багила Балтабаева запустила новую петицию, в которой она потребовала закрыть представительство USAID в Казахстане и запретить пропаганду ЛГБТ.

А недавно стало известно, что администрация Дональда Трампа прекращает выплату более 90% премий USAID.

На днях госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что в стране официально прекращено действие 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2229009-26-5-mln-dollarov-na-proekty-usaid-v-kazahstane-provedut-analiz-deyatelnosti-organizacii/