26,5 млн долларов на проекты USAID: в Казахстане проведут анализ деятельности организации

В Казахстане в 2023-2024 годы на программы по различным направлениям USAID было выделено свыше 26 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на ответ правительства на депутатский запрос.

Запрос на имя премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова относительно деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) ранее направили депутаты фракций "Народная партия Казахстана" и "Amanat".

В предоставленном ответе правительства уточняется, что по информации Госдепа США, предоставленной МИД РК, в 2024 году в рамках двусторонних соглашений с USAID реализуется 28 долгосрочных программ по различным направлениям.

"Всего в 2023 - 2024 годах USAID выделил на реализуемые в стране программы 26,5 млн долларов (экономика, энергетика, здравоохранение, гражданское общество и медиа-сектор и др.). Отдельные проекты охватывают не только Казахстан, но и страны Центральной Азии", - отмечается в ответе на запрос.

Здесь также указаны данные Министерства культуры и информации РК о том, какие НПО реализуют проекты в рамках сотрудничества с USAID.

Также, согласно данным Минфина РК, исходя из данных информационных систем ведомства, за 2018-2024 годы установлены 8 НПО, представивших сведения о получении денежных средств и имущества от USAID.

Оказалось, что и Комитет госдоходов Минфина РК осуществляет сотрудничество с программой USAID по торговле в Центральной Азии. В частности, как отмечено в документе, КГД осуществляет регулятивные, реализационные и контрольные функции в сфере налогового и таможенного администрирования.

"В этой связи, а также в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании между США и Казахстаном в отношении сотрудничества по цифровизации и таможенным процедурам в Центральной Азии, с целью модернизации таможенной инфраструктуры Казахстана, программой USAID по торговле в Центральной Азии КГД передано на безвозмездной основе серверное оборудование в количестве 12 единиц на сумму 385 818 400 тенге.

В рамках сотрудничества Комитета и Программы USAID осуществлялась не только техническая помощь, также оказывалась поддержка при проведении рабочих встреч, заседаний, заграничных визитов. До настоящего момента проводилась работа по двум проектам совместно и при поддержке USAID. Первое - это проект, известный как Бесшовный транзит, который нацелен на максимальное упрощение процедуры транзита товаров на пространстве Центральной Азии и Кавказа. Второе - это проект по обмену предварительной информацией между странами Центральной Азии", - отмечается в документе.

В документе также сообщается, что Министерством юстиции Казахстана прорабатывается вопрос относительно разработки законопроекта, который предусматривал бы обеспечение защиты и психоэмоциональную, ментальную, физическую безопасность наших детей от подобных вредоносных "спонсорских" проектов.

"Работа в данном направлении будет продолжена в части проведения детального анализа деятельности USAID по изучению финансируемых проектов и программ, их целей, соответствие заявленных целей фактическим результатам (в рамках созданной МИД в 2024 году рабочей группы по вопросам сотрудничества с USAID, в состав которой входят все заинтересованные госорганы).

В частности, будет проведено исследование страновых стратегий USAID, а также изучены связи USAID с другими организациями, в том числе правительственными и негосударственными, чтобы оценить потенциальное влияние этих связей на цели USAID.

Кроме этого, необходим анализ финансовых потоков, чтобы выделить возможные схемы прикрытия, несоответствия в использовании средств и конфликты интересов", - отмечается в ответе на запрос.

Подробнее с ответом правительства и списком финансируемых проектов можно ознакомиться здесь.

Напомним, 21 января текущего года Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.

Позже пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах Агентства по международному развитию США (USAID). В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.

Затем стало известно, что Агентство США по международному развитию отправило большинство сотрудников по всему миру в административный отпуск. А Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть".

На этом фоне депутат мажилиса РК Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало нашумевшее USAID - Агентство США по международному развитию.

Мы писали и о том, что жительница страны Багила Балтабаева запустила новую петицию, в которой она потребовала закрыть представительство USAID в Казахстане и запретить пропаганду ЛГБТ.

А недавно стало известно, что администрация Дональда Трампа прекращает выплату более 90% премий USAID.

На днях госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что в стране официально прекращено действие 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).