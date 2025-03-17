Казахстан рассматривает возможное сотрудничество с Китаем в атомной энергетике

Касым-Жомарт Токаев принял сегодня генерального директора СNNC Шэнь Яньфэна, где обсуждены вопросы сотрудничества в атомной энергетике, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На встрече с главой Китайской национальной корпорации ядерной промышленности (СNNC) были обсуждены перспективы сотрудничества в атомной энергетике.

Касым-Жомарт Токаев сообщил Шэнь Яньфэну о планах Казахстана по развитию отрасли, подчеркнув важность принятого недавно решения о создании Агентства по ядерной энергетике для системной реализации стоящих перед национальной экономикой стратегических задач.

Касым-Жомарт Токаев и Шэнь Яньфэн. Фото: Акорда

Глава государства отметил, что наша страна заинтересована в значительном опыте корпорации СNNC, являющейся флагманом атомной энергетики КНР.

Шэнь Яньфэн проинформировал Касым-Жомарта Токаева о проектах компании на территории Китая и за рубежом.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы сотрудничества в изучении передовых технологий мирного использования атомной энергии и обучении казахстанских специалистов.

На днях Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в Бурабае, заявил, что в Казахстане необходимо построить не одну, а сразу три АЭС.

Тогда же Токаев высказался о необходимости создания отдельного госоргана в сфере ядерной энергетики.

При этом в январе президент Токаев поручал ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось 6 октября прошлого года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.