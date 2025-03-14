Еще один госорган будет создан в Казахстане

Глава государства на заседании Национального курултая высказался о необходимости создания отдельного госоргана в сфере ядерной энергетики, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на IV Национальном курултае в Бурабае президент Касым-Жормарт Токаев указал на необходимость сформировать в Казахстане полноценный ядерный кластер. По его словам, для этого Казахстану необходимо возвести не одну, а три АЭС.

"С учетом исключительной важности данной задачи мною принято решение создать Агентство по ядерной энергетике при президенте. Нам предстоит в полной мере реализовать свои возможности в газовой и угольной генерации, а также потенциал возобновляемых источников энергии", - заявил глава государства.

Напомним, ранее в январе мы писали, что Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В июне текущего года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС.

Голосование состоялось 6 октября прошлого года. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".

По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.