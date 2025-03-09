Президент Италии прилетел в Казахстан: Токаев встретил его в аэропорту (фото, видео)

Президент Италии Серджо Маттареллу прилетел в Казахстан с визитом – борт главы Италии приземлился в столичном аэропорту, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Telegram-канал пресс-службы главы Казахстана, Касым-Жомарт Токаев встретил Серджо Маттареллу, затем главы государств прошли в зал переговоров.

Последний раз президенты встречались в Риме в январе 2024 года.

Напомним, в январе этого года Токаев в Абу-Даби встретился с главой совета министров Италии Джорджей Мелони и подарил ей букет цветов – Мелони в этот день праздновала день рождения.

В Акорде сообщали, что президент с теплотой вспомнил свой прошлогодний официальный визит в Рим, который ознаменовал новый этап развития казахско-итальянских отношений, а также пригласил Мелони посетить Астану с официальным визитом.

Добавим, во время своего визита в Италию в январе 2024-го президент Казахстана провел переговоры и пообедал с президентом Италии Серджо Маттареллой. Тогда же казахстанский лидер пригласил своего коллегу в Казахстан.

Токаев также провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и встретился с папой Римским. О чем беседовали Токаев и Папа Франциск, мы писали здесь.

Президент также встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером и пригласил руководство Ватикана в Астану.

После всех официальных встреч Токаев также посетил музеи Ватикана и оценил фрески Микеланджело и других выдающихся мастеров.