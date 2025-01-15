Токаев встретился с Джорджей Мелони в Абу-Даби и подарил ей цветы (фото)
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На полях "Недели устойчивого развития Абу-Даби" состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, на полях "Недели устойчивого развития Абу-Даби" состоялась встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Джорджу Мелони с днем рождения, пожелав ей успехов в государственной деятельности на благо дальнейшего процветания дружественного народа Италии.
Президент с теплотой вспомнил свой прошлогодний официальный визит в Рим, который ознаменовал новый этап развития казахско-итальянских отношений.
В целях поддержания высокого уровня межгосударственного сотрудничества глава государства подтвердил свое приглашение Джордже Мелони посетить Астану с официальным визитом.
Напомним, ранее в Акорде анонсировали, что глава государства Касым-Жомарт Токаев 13-14 января примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби.
Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, его в аэропорту Абу-Даби встретили вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян и другие официальные лица. После этого главы Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов провели встречу, в ходе которой высказались о сотрудничестве двух стран.
Накануне Касым-Жомарт Токаев первым выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби". Кроме того, глава государства провел встречу с президентом Нигерии Болой Ахмедом Тинубу и пригласил его в Казахстан.
Сегодня, 15 января, Касым-Жомарт Токаев также встретился с арабскими инвесторами, имеющими планы на Каспий. Встреча была посвящена обсуждению перспектив двустороннего сотрудничества, а также реализации достигнутых ранее договоренностей в транспортно-логистической отрасли.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2211917-tokaev-vstretilsya-s-premerom-italii-dzhordzhiey-meloni-i-podaril-ey-cvety/