Токаев встретился с Джорджей Мелони в Абу-Даби и подарил ей цветы (фото)

На полях "Недели устойчивого развития Абу-Даби" состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, на полях "Недели устойчивого развития Абу-Даби" состоялась встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Джорджу Мелони с днем рождения, пожелав ей успехов в государственной деятельности на благо дальнейшего процветания дружественного народа Италии.

Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони. Фото: Акорда

Президент с теплотой вспомнил свой прошлогодний официальный визит в Рим, который ознаменовал новый этап развития казахско-итальянских отношений.

В целях поддержания высокого уровня межгосударственного сотрудничества глава государства подтвердил свое приглашение Джордже Мелони посетить Астану с официальным визитом.

Напомним, ранее в Акорде анонсировали, что глава государства Касым-Жомарт Токаев 13-14 января примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби.

Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, его в аэропорту Абу-Даби встретили вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян и другие официальные лица. После этого главы Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов провели встречу, в ходе которой высказались о сотрудничестве двух стран.

Накануне Касым-Жомарт Токаев первым выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби". Кроме того, глава государства провел встречу с президентом Нигерии Болой Ахмедом Тинубу и пригласил его в Казахстан.

Сегодня, 15 января, Касым-Жомарт Токаев также встретился с арабскими инвесторами, имеющими планы на Каспий. Встреча была посвящена обсуждению перспектив двустороннего сотрудничества, а также реализации достигнутых ранее договоренностей в транспортно-логистической отрасли.