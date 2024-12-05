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Южная Корея отменила визит главы Минобороны Казахстана

Опубликовано:

Руслан Жаксылыков
Министр обороны РК Руслан Жаксылыков. Фото: пресс-служба МО РК

Южная Корея отменила запланированный визит министра обороны Казахстана из-за ситуации в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны РК.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Министерстве обороны Республики Казахстан, запланированный визит министра обороны РК в Республику Корея не состоялся в связи с отменой мероприятия по инициативе корейской стороны.

В Минобороны также предоставили ответ корейской стороны.

"Министерство национальной обороны Республики Корея по поводу визита министра обороны Казахстана в Корею хотело бы сообщить, что из-за внутренней ситуации в нашей стране визит в Корею пока не может состояться", – говорится в сообщении южнокорейского ведомства.

Напомним, накануне стало известно, что министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что уходит в отставку после введения и отмены в стране военного положения. Он извинился перед жителями страны и подтвердил, что военные действовали под его руководством.

"Я сожалею и несу глубокую ответственность за то, что вызвал замешательство и беспокойство у людей в связи с чрезвычайным военным положением", – заявил Ким Ен Хен.

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Он заявил, что это связано с внутренними политическими событиями в республике и "пропхеньянскими провокациями".

С введением военного положения не согласился лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мен. Он призвал членов своей партии собраться в парламенте. Позже парламент страны проголосовал за отмену военного положения.

В итоге военное положение было отменено спустя шесть часов после его введения.

Вскоре оппозиционная партия призвала президента уйти в отставку, пригрозив в ином случае начать процедуру импичмента.

На фоне этих призывов к импичменту президента глава Администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля и еще 10 старших секретарей подали в отставку.

Ранее Русская служба BBC подробно разъясняла, что привело к политическому кризису в Южной Корее и что будет в стране дальше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2196473-yuzhnaya-koreya-otmenila-vizit-glavy-minoborony-kazahstana/

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