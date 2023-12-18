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В МНЭ сделали заявление касательно казахстанской компании, попавшей под ограничения Минторга США

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Санкционный список
Санкции. Иллюстративное фото: designer491/Getty Images

В Министерстве национальной экономики Казахстана сделали заявление касательно компании "Elem Group", которая ранее попала под ограничения Минторга США, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

"7 декабря текущего года ТОО "Elem group" была включена в список ("entity list") Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Стоит отметить, что с мая 2023 года ТОО "Elem group" не ведет внешнеторговую деятельность.

Введенные ограничения подразумевают, что впредь поставщики из США не смогут направлять компаниям, попавшим в данный список, американские товары без получения перед этим специальной лицензии.

Компании, попавшие под ограничения Минторга США, могут продолжать осуществлять свою деятельность, за исключением работы с американскими контрагентами. В данном списке также находятся предприятия из развитых стран, таких как Германия, Япония, Бельгия, Великобритания и другие", – говорится в заявлении, опубликованном сегодня в Телеграм-канале МНЭ.

В министерстве отметили, что что это не вторичные санкции, то есть не относятся к блокирующему списку Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США (SDN list).

Как сообщается на сайте компании, "Elem group" работает в области логистики электронных компонентов, комплектующих, промышленного оборудования и запасных частей.

Напомним, в августе сообщалось, что казахстанская компания попала под санкции США из-за связей с КНДР.

Также отметим, что недавно под санкции США попали компании Кыргызстана – они вошли в санкционный список американского правительства за сотрудничество с Россией. Как уточнили в КР, в списке оказались сразу четыре компании.

В июле две казахстанские компании попали под украинские санкции – соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

В отношении компаний введены ограничения торговых операций, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулируются лицензии и другие разрешения.

Одна из них занимается выпуском узлов и агрегатов авиационной техники. Другая – входит в группу российских компаний, которые производят сварочное оборудование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2051339-v-mne-sdelali-zayavlenie-kasatelno-kazahstanskoy-kompanii-popavshey-pod-ogranicheniya-mintorga-ssha/

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