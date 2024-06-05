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"Санкционного давления мы не выдержим": вице-премьер об экономике Казахстана

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Санкционный список
Санкции. Иллюстративное фото: designer491/Getty Images

Зампремьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса прокомментировал влияние на Казахстан санкций, наложенных ЕС и США на другие страны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это нас, на самом деле, очень сильно задевает. На самом деле, многие логистические и торговые цепочки разорваны из-за этого. Мы не являемся участником коалиции, не поддерживаем эту санкционную политику одностороннюю, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения.

У нас небольшая экономика, естественно, санкционного давления мы не выдержим, наши предприятия, прежде всего. Поэтому мы постоянно в диалоге", - заявил Жумангарин.

Он добавил, что в Казахстане есть рабочая группа, которая контактирует "с теми, кто принимает решение" - с США и Евросоюзом.

"Это кропотливая работа - благодаря нашей внешней политике, у Казахстана всегда есть шанс на предупреждение. Мы всегда получаем предупреждения о том, какие меры (могут быть – прим.авт.) в отношении тех или иных компаний. (…)

Вы видите, ввозные пошлины Евросоюз наложил на российскую и белорусскую пшеницу. Это достаточно серьезный аргумент. Теперь необходимо понять, не затронет ли это Казахстан, поскольку мы в Евросоюз достаточно много пшеницы экспортируем.

У нас были разбирательства по фанере, вы знаете. К сожалению, эти разбирательства будут иметь последствия для наших производителей фанеры, поскольку у нас никогда не было 18 производителей фанер, но трое были. Остальные липовые производители фанер, к сожалению, подвели наших производителей", - добавил вице-премьер.

Напомним, в апреле прошлого года во время своего визита в Астану специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан сообщил, что Европейский союз не планирует вводить санкции на третьи страны, в том числе и на Казахстан. В конце ноября он же отметил, что на Западе уважают позицию нашей страны не присоединяться к введению ограничений.

В марте этого года депутаты спросили представителей МИД и Минторговли о возможных вторичных санкциях для Казахстана из-за транспортировки российской нефти в Китай до 2033 года - представители министерств заявили, что не увидели санкционных рисков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2112738-sankcionnogo-davleniya-my-ne-vyderzhim-zhumangarin-ob-ekonomike-kazahstana/

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