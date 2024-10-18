"Запроса не поступало": казахстанский минтранс – о "просьбе" России помочь с внутренними авиарейсами

"Просьбу" российского Министерства транспорта об организации внутренних пассажирских авиарейсов, а именно - привлечения казахстанских самолетов, прокомментировали в Минтрансе, передает NUR.KZ.

По информации российского издания The Moscow Times, глава Министерства транспорта России Роман Старовойт сообщил, что его ведомство ведет переговоры о привлечении авиакомпаний Казахстана к перелетам внутри России. Речь идет о так называемых каботажных перевозках.

"Возможность разрешения каботажных перевозок рассматривается на фоне дефицита авиапарка", - цитирует российского чиновника издание.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана, на сегодняшний день официального запроса от российской стороны по вопросу каботажных перевозок не поступало.

В ведомстве отметили, что рост пассажиропотока в Казахстане ежегодно составляет порядка 15%. За 8 месяцев этого года казахстанскими авиакомпаниями перевезено свыше 10 млн человек, что на 13% больше аналогичного периода 2023 года.

При этом количество обслуженных пассажиров отечественными аэропортами за указанный период составило 20,1 млн человек, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом.

"Парк воздушных судов отечественных авиакомпаний, выполняющих регулярные пассажирские перевозки, составляет 101 воздушное судно. И каждый год он пополняется новыми современными воздушными судами. В текущем году прибыло новых 8 самолетов.

Необходимо отметить, что политика отраслевого госоргана направлена на первоочередное покрытие возрастающей потребности отечественного внутреннего рынка авиаперевозок", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что казахстанские авиакомпании планируют запустить рейсы в Будапешт, Ригу, Вену и Мюнхен.

Также стало известно, что весной 2025 года будет запущен прямой рейс между Казахстаном и Австрией. Самолеты будут летать с частотой два раза в неделю.

Кроме того, Air Astana запускает беспосадочный рейс из Алматы в Лондон, который станет одним из самых продолжительных рейсов на А321LR в мире.

В конце августа в Комитете гражданской авиации страны сообщили, что в 2025 году планируется запустить прямой рейс в США. Ожидалось, что рейсы будут выполняться с частотой как минимум 2 раза в неделю. А в начале текущего года посол США в РК Дэниел Розенблюм высказался об открытии прямого рейса в Казахстан.

Мы также писали, что самолеты из Казахстана чаще всего летают в Россию, Турцию и ОАЭ.

Недавно в Минтрансе опубликовали список всех стран, имеющих прямое авиасообщение с Казахстаном, всего 32 страны. В текущем году были открыты новые авиамаршруты из Алматы в Мумбай, Пекин, Куала-Лумпур, Иркутск и Эль-Алаймен, был запущен рейс из Актобе в Шарм-эль-Шейх.