Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Запроса не поступало": казахстанский минтранс – о "просьбе" России помочь с внутренними авиарейсами

Опубликовано:

Самолет летит в небе
Самолет. Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

"Просьбу" российского Министерства транспорта об организации внутренних пассажирских авиарейсов, а именно - привлечения казахстанских самолетов, прокомментировали в Минтрансе, передает NUR.KZ.

По информации российского издания The Moscow Times, глава Министерства транспорта России Роман Старовойт сообщил, что его ведомство ведет переговоры о привлечении авиакомпаний Казахстана к перелетам внутри России. Речь идет о так называемых каботажных перевозках.

"Возможность разрешения каботажных перевозок рассматривается на фоне дефицита авиапарка", - цитирует российского чиновника издание.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана, на сегодняшний день официального запроса от российской стороны по вопросу каботажных перевозок не поступало.

В ведомстве отметили, что рост пассажиропотока в Казахстане ежегодно составляет порядка 15%. За 8 месяцев этого года казахстанскими авиакомпаниями перевезено свыше 10 млн человек, что на 13% больше аналогичного периода 2023 года.

При этом количество обслуженных пассажиров отечественными аэропортами за указанный период составило 20,1 млн человек, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом.

"Парк воздушных судов отечественных авиакомпаний, выполняющих регулярные пассажирские перевозки, составляет 101 воздушное судно. И каждый год он пополняется новыми современными воздушными судами. В текущем году прибыло новых 8 самолетов.

Необходимо отметить, что политика отраслевого госоргана направлена на первоочередное покрытие возрастающей потребности отечественного внутреннего рынка авиаперевозок", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что казахстанские авиакомпании планируют запустить рейсы в Будапешт, Ригу, Вену и Мюнхен.

Также стало известно, что весной 2025 года будет запущен прямой рейс между Казахстаном и Австрией. Самолеты будут летать с частотой два раза в неделю.

Кроме того, Air Astana запускает беспосадочный рейс из Алматы в Лондон, который станет одним из самых продолжительных рейсов на А321LR в мире.

В конце августа в Комитете гражданской авиации страны сообщили, что в 2025 году планируется запустить прямой рейс в США. Ожидалось, что рейсы будут выполняться с частотой как минимум 2 раза в неделю. А в начале текущего года посол США в РК Дэниел Розенблюм высказался об открытии прямого рейса в Казахстан.

Мы также писали, что самолеты из Казахстана чаще всего летают в Россию, Турцию и ОАЭ.

Недавно в Минтрансе опубликовали список всех стран, имеющих прямое авиасообщение с Казахстаном, всего 32 страны. В текущем году были открыты новые авиамаршруты из Алматы в Мумбай, Пекин, Куала-Лумпур, Иркутск и Эль-Алаймен, был запущен рейс из Актобе в Шарм-эль-Шейх.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2175962-na-informaciyu-o-privlechenii-kazahstanskih-aviakompaniy-na-vnutrennie-reysy-rossii-otreagirovali-v-mintranse/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie