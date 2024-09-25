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Из Казахстана запускается один из самых продолжительных рейсов в мире

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Самолет авиакомпании Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Air Astana запускает беспосадочный рейс из Алматы в Лондон, который станет одним из самых продолжительных рейсов на А321LR в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, Air Astana в партнерстве с Airbus повышает эффективность своих дальнемагистральных рейсов, устанавливая дополнительные топливные баки на Airbus A321LR.

Это, как отметили в Air Astana, позволит выполнять беспосадочные полеты на дальние расстояния без необходимости технических остановок.

"С 4 октября авиакомпания планирует возобновить беспосадочные полеты по маршруту Алматы-Лондон, которые с марта 2022 года выполняются с технической остановкой в Актау. С новыми модификациями маршрут станет полностью беспосадочным, а продолжительность полета сократится на 1 час 30 минут - до 9 часов 35 минут", - говорится в сообщении.

Эта модернизация, как заверяют в авиакомпании, является ключевым компонентом долгосрочной стратегии Air Astana по повышению операционной эффективности - она включает в себя все необходимые техаспекты и аспекты безопасности, обеспечивая пассажирам более комфортные условия для дальнемагистральных рейсов и улучшая операционные показатели авиакомпании.

Напомним, летом мы писали, что новый авиалайнер Airbus A320neo стал 47-м воздушным судном семейства Airbus во флоте авиакомпании и 54-м самолетом во флоте группы Air Astana.

Отмечается, что введение нового Airbus A320neo позволит расширить маршрутную сеть и предложить больше удобных вариантов для путешествий как внутри страны, так и на международных направлениях.

При этом ранее первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах казахстанско-китайского форума в Астане объяснил задержки рейсов авиакомпании Air Astana тем, что нет достаточно запасных самолетов.

А глава Минтранса прокомментировал коллективную жалобу сотрудников Air Astana, которые сообщили о своих недовольствах работой в компании. В том числе они говорили и о том, что самолетов в компании на самом деле меньше, чем публично сообщается.

Авиакомпания Air Astana, как сообщается на официальном сайте, была зарегистрирована в 2001 году, и 15 мая 2002 года выполнила свой первый рейс Алматы - Астана. В настоящее время авиакомпания располагает авиапарком из 54 самолетов западного производства, средний возраст которых составляет 5,2 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165674-iz-kazahstana-zapuskaetsya-odin-iz-samyh-prodolzhitelnyh-reysov-v-mire/

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