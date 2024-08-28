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"Минимум 2 раза в неделю": когда запустят прямые рейсы из Казахстана в США

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Самолет выезжает на взлетную полосу
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане находятся эксперты, которую начали работу по оценке безопасности полетов (IASA). Их оценка необходима для запуска прямого авиасообщения между РК и США, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

В штаб-квартире Международной организации гражданской авиации (ИКАО) состоялись переговоры между министром транспорта Маратом Карабаевым и представителями Федеральной авиационной администрации США (FAA) по открытию рейсов в Нью-Йорк.

"В ходе встречи стороны договорились приложить все усилия для запуска прямых рейсов между двумя странами и обсудили вопросы своевременной поставки воздушных судов и получения слота. Таким образом, планируется запустить прямой рейс в США в конце 2025 года. Ожидается, что рейсы будут выполняться с частотой как минимум 2 раза в неделю", - сообщили в Комитете гражданской авиации страны (КГА).

Также сообщается, что до 30 августа в Астане находятся эксперты FAA. Они оценивают уровень безопасности полетов в стране для получения категории 1 (CAT1), необходимой для запуска прямого авиасообщения между РК и США.

В начале текущего года посол США в РК Дэниел Розенблюм высказался об открытии прямого рейса в Казахстан.

"Мы бы хотели открыть прямой рейс, мы поддерживаем данную идею, но, к сожалению, это очень сложный процесс. Авиакомпании должны располагать соответствующими бортами, а у Air Astana этих бортов пока нет. Они в процессе приобретения, это займет время", - заявил он.

В декабре прошлого года министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что по международным воздушным перевозкам выполняются рейсы по 110 направлениях в 28 стран мира - всего 567 рейсов в неделю. Он также сообщил, что в ближайшие годы планируется запуск рейсов в Нью-Йорк, Токио, Шанхай и другие крупные города.

Также министр рассказал, почему так трудно запустить прямой рейс из Казахстана в Нью-Йорк. Карабаев отмечал, что для полетов в США необходим транспорт, который может совершить столь длительный полет. К 2025 году самолет для Air Astana будет готов. Кроме того, авиакомпания должна пройти соответствующую сертификацию по американским требованиям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154384-minimum-2-raza-v-nedelyu-kogda-zapustyat-pryamye-reysy-iz-kazahstana-v-ssha/

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