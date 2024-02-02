Когда могут открыть прямой рейс из США в Казахстан, рассказал посол

Посол США в РК Дэниел Розенблюм в кулуарах инвестфорума в Астане высказался об открытии прямого рейса в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Дэниел Розенблюм высказался об условиях открытия прямого рейса из США в Казахстан.

"Мы бы хотели открыть прямой рейс, мы поддерживаем данную идею, но, к сожалению, это очень сложный процесс. Авиакомпании должны располагать соответствующими бортами, а у Air Astana этих бортов пока нет. Они в процессе приобретения, это займет время", - заявил он.

Также, по его словам, существует огромное количество проверок и процедур, которые должны быть проведены авиационными властями США, например, Федеральной авиационной администрацией.

"Этот вопрос часто поднимается в нашем диалоге с правительством. К сожалению, в этом году этого не произойдет. Приблизительно - в 2025 году", - резюмировал посол.

Напомним, в декабре минувшего года министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что по международным воздушным перевозкам в настоящее время выполняются рейсы по 110 направлениях в 28 стран мира - всего 567 рейсов в неделю.

Он также сообщил, что в ближайшие годы планируется запуск рейсов в Нью-Йорк, Токио, Шанхай и другие крупные города.

Также министр рассказал, почему так трудно запустить прямой рейс из Казахстана в Нью-Йорк. Карабаев отмечал, что для полетов в США необходим транспорт, который может совершить столь длительный полет. К 2025 году самолет для Air Astana будет готов.

Кроме того, авиакомпания должна пройти соответствующую сертификацию по американским требованиям.