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Когда могут открыть прямой рейс из США в Казахстан, рассказал посол

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Самолет в небе
Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

Посол США в РК Дэниел Розенблюм в кулуарах инвестфорума в Астане высказался об открытии прямого рейса в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Дэниел Розенблюм высказался об условиях открытия прямого рейса из США в Казахстан.

"Мы бы хотели открыть прямой рейс, мы поддерживаем данную идею, но, к сожалению, это очень сложный процесс. Авиакомпании должны располагать соответствующими бортами, а у Air Astana этих бортов пока нет. Они в процессе приобретения, это займет время", - заявил он.

Также, по его словам,  существует огромное количество проверок и процедур, которые должны быть проведены авиационными властями США, например, Федеральной авиационной администрацией.

"Этот вопрос часто поднимается в нашем диалоге с правительством. К сожалению, в этом году этого не произойдет. Приблизительно - в 2025 году", - резюмировал посол.

Напомним, в декабре минувшего года министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что по международным воздушным перевозкам в настоящее время выполняются рейсы по 110 направлениях в 28 стран мира - всего 567 рейсов в неделю.

Он также сообщил, что в ближайшие годы планируется запуск рейсов в Нью-Йорк, Токио, Шанхай и другие крупные города.

Также министр рассказал, почему так трудно запустить прямой рейс из Казахстана в Нью-Йорк. Карабаев отмечал, что для полетов в США необходим транспорт, который может совершить столь длительный полет. К 2025 году самолет для Air Astana будет готов.

Кроме того, авиакомпания должна пройти соответствующую сертификацию по американским требованиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058824-kogda-mogut-otkryt-pryamoy-reys-iz-ssha-v-kazahstan-rasskazal-posol/

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