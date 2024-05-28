Названы страны, куда чаще всего летают самолеты из Казахстана
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Самолеты из Казахстана чаще всего летают в Россию, Турцию и ОАЭ, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта. Всего международные полеты совершают в 28 стран.
По информации Министерства транспорта, сейчас из Казахстана международные полеты осуществляются в 28 стран по 121 маршруту, с частотой 567 рейсов рейсов в неделю.
По данным Минтранспорта, наибольшее количество рейсов выполняется:
- В Российскую Федерацию (139 рейсов в неделю по 31 авиамаршруту, в города Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Минеральные воды, Казань, Сочи, Красноярск, Новосибирск, Махачкала, Грозный);
- Турцию (125 рейсов в неделю по 18 авиамаршруту в города Стамбул, Анкара, Анталья);
- Объединенные Арабские Эмираты (58 рейсов в неделю по 6 авиамаршрутам в Дубай, Абу-Даби, Шарджу);
- Китайскую Народную Республику (43 рейса в неделю по 9 авиамаршрутам, в города Пекин, Урумчи, Сиань, Ханчжоу, Санья).
В Минтранспорта добавили, что этим летим значительно увеличатся рейсы во Вьетнам, Таиланд, Египет и Грузию.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в сентябре прошлого года на совместном заседании палат парламента заявил о необходимости воссоздания Министерства транспорта.
В тот же день указом главы государства в Казахстане были созданы пять новых министерств, в том числе и Минтранспорта.
Новое министерство возглавил Марат Карабаев. Ранее он занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108232-nazvany-strany-kuda-chashche-vsego-letayut-samolety-iz-kazahstana/