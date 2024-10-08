Названы все страны, куда летают самолеты из Казахстана в 2024 году

На сайте Министерства транспорта опубликовали список всех стран, имеющих прямое авиасообщение с Казахстаном, передает NUR.KZ. Всего в списке 32 страны.

По данным Минтранса, Казахстан на сегодня имеет прямое авиасообщение с 32 странами мира.

В данный список входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Вьетнам, Германия, Грузия, Египет, Индия, Иран, Италия, Катар, Китай, Кувейт, Кыргызстан, Малайзия, Чехия, Монголия, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Российская Федераци, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Южная Корея, Мальдивы, Бахрейн, Черногория, Греция.

"Количество международных направлений из Казахстана составляет 132 авиамаршрута, в неделю выполняется 778 рейсов как казахстанскими, так и иностранными авиакомпаниями.

Министерство транспорта РК на постоянной основе проводит переговоры о расширении сотрудничества с авиационными властями иностранных государств, что позволит еще больше увеличить количество доступных направлений", - сказано в сообщении министерства.

В Минтрансе подчеркнули, что в текущем году были открыты новые авиамаршруты из Алматы в Мумбай, Пекин, Куала-Лумпур, Иркутск и Эль-Алаймен, был запущен рейс из Актобе в Шарм-эль-Шейх.

Также были возобновлены рейсы из Астаны в Душанбе, Прагу, Сеул и увеличено количество рейсов из Алматы в Урумчи.

Напомним, летом текущего года сообщалось, что самолеты из Казахстана чаще всего летают в Россию, Турцию и ОАЭ.

В конце августа в Комитете гражданской авиации страны сообщили, что в 2025 году планируется запустить прямой рейс в США. Ожидалось, что рейсы будут выполняться с частотой как минимум 2 раза в неделю. А в начале текущего года посол США в РК Дэниел Розенблюм высказался об открытии прямого рейса в Казахстан.

В декабре прошлого года министр транспорта Марат Карабаев сообщал, что по международным воздушным перевозкам выполнялись рейсы по 110 направлениях в 28 стран мира - всего 567 рейсов в неделю. Он также сообщил, что в ближайшие годы планируется запуск рейсов в Нью-Йорк, Токио, Шанхай и другие крупные города.

Также министр рассказал, почему так трудно запустить прямой рейс из Казахстана в Нью-Йорк. Карабаев отмечал, что для полетов в США необходим транспорт, который может совершить столь длительный полет. К 2025 году самолет для Air Astana будет готов. Кроме того, авиакомпания должна пройти соответствующую сертификацию по американским требованиям.