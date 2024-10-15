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Авиарейсы в несколько городов Европы планируют запустить из Казахстана

Опубликовано:

Самолет в аэропорту
Самолет. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Казахстанские авиакомпании планируют запустить рейсы в Будапешт, Ригу, Вену и Мюнхен, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

По данным пресс-службы Минтранса, казахстанская делегация приняла участие в заседании Совета сотрудничества между Европейским союзом и Казахстаном, которое прошло в Люксембурге.

Сообщается, что во время заседания состоялось парафирование редакции текста соглашения между правительством РК и Европейским союзом о некоторых аспектах воздушных перевозок.

"Данная процедура - окончательный шаг для подготовки соглашения к подписанию и будет являться в дальнейшем правовой базой для всех стран Европейского союза в открытии прямых рейсов в Казахстан, что укрепит сотрудничество в части развития воздушного сообщения между Казахстаном и странами Европейского союза", - сказано в сообщении.

На данный момент установлено прямое воздушное сообщение с 5 странами Европейского союза (Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Чехия). Кроме того, выполняются 34 рейса в неделю 2 казахстанскими и 3 европейскими авиакомпаниями. Количество стран увеличивается до 6 в летний сезон, так как добавляется Греция.

В Минтрансе добавили, что в среднесрочной перспективе казахстанские авиакомпании планируют открытие рейсов в Будапешт, Ригу, Вену и Мюнхен.

Недавно в Минтрансе опубликовали список всех стран, имеющих прямое авиасообщение с Казахстаном, всего 32 страны. В текущем году были открыты новые авиамаршруты из Алматы в Мумбай, Пекин, Куала-Лумпур, Иркутск и Эль-Алаймен, был запущен рейс из Актобе в Шарм-эль-Шейх.

В конце августа в Комитете гражданской авиации страны сообщили, что в 2025 году планируется запустить прямой рейс в США. Ожидалось, что рейсы будут выполняться с частотой как минимум 2 раза в неделю. А в начале текущего года посол США в РК Дэниел Розенблюм высказался об открытии прямого рейса в Казахстан.

Летом текущего года мы писали, что самолеты из Казахстана чаще всего летают в Россию, Турцию и ОАЭ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174522-aviareysy-v-neskolko-gorodov-evropy-planiruyut-zapustit-iz-kazahstana/

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