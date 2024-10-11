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Прямой рейс запустят из Казахстана в Австрию

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Самолет готовится ко взлету
Самолет. Иллюстративное фото: пресс-служба авиакомпании SCAT

Прямой рейс между Казахстаном и Австрией будет запущен весной 2025 года. Самолеты будут летать с частотой два раза в неделю, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, в период проведения 9-го заседания Казахстанско-Австрийского делового совета состоялись встречи казахстанской делегации с Госсекретарем по туризму Австрии Сюзанной Краус-Винклер и генеральным директором аэропорта Вены Юлианом Йегером.

"В ходе встреч были обсуждены вопросы открытия прямого рейса между Казахстаном и Австрией, запланированного авиакомпанией SCAT на весну 2025 года с частотой 2 раза в неделю, а также вопросы визовой поддержки развития туризма", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Air Astana запускает беспосадочный рейс из Алматы в Лондон, который станет одним из самых продолжительных рейсов на А321LR в мире.

Также были названы все страны, куда летают самолеты из Казахстана в 2024 году - список был опубликован на сайте Министерства транспорта.

При этом в августе мы писали о ряде инцидентов с самолетами SCAT. Так, в начале августа сообщалось, что в аэропорту Астаны техника повредила фюзеляж одного из воздушных судов авиакомпании SCAT, из-за этого пришлось менять расписание на части рейсов. В пресс-службе аэропорта Астаны тогда сообщили, что проводится всестороннее расследование.

Позже стало известно, что авиакомпания SCAT изменила расписание 20 рейсов, вылетающих из Астаны.

Также, в конце августа одно из воздушных судов SCAT было повреждено молнией, в связи с чем поменялось расписание ряда авиарейсов, о чем и предупредили казахстанцев в авиакомпании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172909-pryamoy-reys-zapustyat-iz-kazahstana-v-avstriyu/

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