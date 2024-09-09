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Токаев поздравил Эмомали Рахмона

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Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана – глава Казахстан направил коллеге телеграмму, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил, что под мудрым руководством президента Эмомали Рахмона Таджикистан продолжает уверенный курс на укрепление государственности, планомерно реализует важные политические и социально-экономические реформы, пользуется высоким авторитетом на мировой арене.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что за годы суверенного развития Казахстан и Таджикистан выстроили взаимовыгодные отношения, которые динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества в интересах народов двух стран.

Президент пожелал таджикскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана – благополучия и процветания.

На официальном сайте Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества независимых государств указано, что 9 сентября 1991 года на заседании Верховного Совета Республики Таджикистан были приняты Заявление о государственной независимости Республики Таджикистан и постановление "О провозглашении государственной независимости Республики Таджикистан". Так на политической карте мира появилось суверенное государство Таджикистан.

Согласно законодательству Республики Таджикистан, 9 сентября является в стране нерабочим днем в связи с празднованием Дня государственной независимости.

Напомним, в августе Касым-Жомарт Токаев посетил Таджикистан с государственным визитом. В аэропорту его встретил глава страны Эмомали Рахмон.

В Акорде показывали, как Токаева встречали во дворце "Қасри Миллат". Позже главы государств заслушали отчет о сотрудничестве в развитии электронного правительства, а затем провели переговоры в расширенном формате.

Мы также писали, какие именно двусторонние документы подписаны между двумя странами.

Президент Таджикистана выразил глубокое удовлетворение итогами переговорами с Касым-Жомартом Токаевым и высоко оценил сотрудничество двух стран.

После Токаев и Рахмон провели брифинг для представителей СМИ и выступили с совместным заявлением. Затем лидеры стран посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана в Таджикистане и провели встречу в неформальной обстановке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2158989-tokaev-pozdravil-emomali-rahmona/

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