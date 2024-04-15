Сколько казахстанцев находятся сейчас в Израиле и Иране, ответили в МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге рассказал, сколько казахстанцев находятся в Израиле и Иране, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что в Израиле на консульском учете сейчас состоят 123 казахстанца, включая персонал посольства и членов их семей.

"По неподтвержденным данным, в Израиле также могут находиться дополнительно около 100 граждан Казахстана, они не состоят на консульском учете, мы заставить их не можем, это добровольно.

Международный аэропорт города Тель-Авив работает в штатном режиме. Со всеми нашими гражданами в Израиле поддерживается связь, они находятся в постоянном контакте с нашим консулом. Поэтому решение, оставаться в этой стране или покинуть, они должны принимать самостоятельно", – добавил он.

В Иране же, по его словам, на консульском учете состоят 104 казахстанца, включая персонал посольства и членов их семей.

"На территории Ирана вахтовым методом работают 174 сотрудника одной их казахстанских компаний – связь поддерживается, все под контролем", – заверил официальный представитель МИД РК.

Он вновь подчеркнул, что решение по выезду принимается гражданами самостоятельно.

"Человек должен принимать решение самостоятельно. То, что буквально на одну ночь перекрыли воздушное пространство несколько стран, это не значит, что все прекратилось: полеты возобновились, некоторые компании, да, приостановили полеты, комментарий КГА РК уже выпустил, где рекомендовал как авиакомпаниям, так и гражданам, заранее все смотреть. Поэтому категорически рекомендовать ездить или не ездить мы не можем. Это принимается самостоятельно", – добавил Айбек Смадияров.

Нападение Ирана на Израиль

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и баллистических ракет. Позже к атакам присоединились ливанская группировка "Хезболла" и хуситы.

СМИ писали, что запуск ракет по Израилю велся с территории нескольких стран, в том числе Йемена, Ливана, Ирака и Сирии. Между тем Израилю оказывали военную помощь США и Великобритания, они перехватили несколько ракет.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации подчеркивал, что страна готова к нападению со стороны Ирана, и пообещал ответить на атаку.

Позже в Минобороны РК рассказывали о казахстанских миротворцах, которые сейчас находятся на Голанских высотах – это спорная территория между Сирией и Израилем. В ведомстве подчеркивали, что казахстанские военные работают в штатном режиме.

Позже с заявлением выступали в Комитете гражданской авиации. В ведомстве заявляли, что казахстанским авиакомпаниям не рекомендуют летать над Ираном, Ираком, Иорданией, Ливаном, Израилем, Египтом и Сирией. Кроме того, в КГА сообщали о задержке некоторых рейсов из Казахстана.

На ситуацию также отреагировали в МИД Казахстана. Во внешнеполитическом ведомстве призывали стороны к сдержанности и принятию безотлагательных мер для разрешения всех разногласий исключительно политико-дипломатическим путем.

Кроме того, сегодня мы писали о том, что лидеры стран "Большой семерки" осудили удары Ирана по Израилю. Они пригрозили "принять меры сейчас и в ответ на дальнейшие дестабилизирующие инициативы".

При этом эксперты предупредили, что цены на нефть могут превысить отметку в 100 долларов за баррель, если конфликт между Ираном и Израилем еще больше обострится.