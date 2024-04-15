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Цены на нефть могут вырасти из-за нападения Ирана на Израиль, заявили аналитики

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Нефтяная вышка работает посреди поля
Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg

Эксперты предупредили, что цены на нефть могут превысить отметку в 100 долларов за баррель, если конфликт между Ираном и Израилем еще больше обострится, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно заявлениям аналитиков CNBC, цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель и даже выше после того, как Иран провел воздушную атаку на Израиль, усилив еще больше напряженность на Ближнем Востоке.

Иран, являясь третьим по величине производителем нефти в рамках ОПЕК, обладает стратегическим влиянием на рынок нефти из-за своих запасов сырья.

По мнению экспертов, любые нарушения в поставках на мировых рынках могут привести к росту цен на нефть. Они также отмечают, что участники рынка будут внимательно следить за развитием событий в регионе, включая возможное закрытие Ормузского пролива. Этот пролив, находящийся между Ираном и Оманом, является ключевым "узким горлом", через которое проходит пятая часть мировой добычи нефти.

"Любая атака на объекты добычи или экспорта нефти в Иране приведет к повышению цен на сырую нефть марки Brent до отметки в 100 долларов, а закрытие Ормузского пролива может вывести цены в диапазон от 120 до 130 долларов", — отметил Энди Липоу, президент компании Lipow Oil.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2084870-tseny-na-neft-mogut-vyrasti-iz-za-napadeniya-irana-na-izrail-zayavili-analitiki/

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