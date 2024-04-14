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В КГА сделали заявление из-за ситуации на Ближнем Востоке

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Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Комитете гражданской авиации сделали заявление касательно ограничения использования воздушного пространства некоторых стран, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации, связи со сложной политической обстановкой в Иране, Ираке, Иордании, Ливане, Израиле, Египта, Сирии, Авиационная администрация Казахстана провела оценку степени угрозы текущей ситуации, по итогам которого казахстанским авиакомпаниям не рекомендовано использование воздушного пространства данных стран.

"В настоящее время казахстанские авиакомпании пересматривают расписания рейсов в целях их выполнения в обход воздушного пространства вышеуказанных стран.

Авиакомпании внимательно следят за текущей ситуацией и в случае необходимости будут вносить изменения в свои расписания", - отметили в КГА.

Ранее в Air Astana уже сообщали о переносе нескольких рейсов из Астаны и Алматы в Дубай.

Помимо этого, рейсы QR-389/390 QR-391/392 по маршруту Доха - Алматы - Доха авиакомпании Qatar Airways, которые планировались к выполнению 13 и 14 апреля, в настоящее время задержаны до неопределенного времени.

"Сейчас авиакомпанией рассматривается вопрос изменения маршрута выполнения рейсов. Пассажирам оказываются услуги предусмотренные действующим законодательством", - пояснили в КГА.

Пассажиров призывают следить за статусом рейсов на официальных сайтах или через call-центры авиакомпаний.

Напомним, сегодня ночью Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и баллистических ракет. Позже к атакам присоединились ливанская группировка "Хезболла" и хуситы.

СМИ пишут, что запуск ракет по Израилю велся с территории нескольких стран, в том числе Йемена, Ливана, Ирака и Сирии. Между тем Израилю оказывают военную помощь США и Великобритания, они перехватили несколько ракет.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации заверил, что страна готова к нападению со стороны Ирана, и пообещал ответить на атаку.

Добавим, что в Минобороны рассказали о казахстанских миротворцах, которые сейчас находятся на Голанских высотах - это спорная территория между Сирией и Израилем. В ведомстве подчеркнули, что казахстанские военные работают в штатном режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2084531-v-kga-sdelali-zayavlenie-iz-za-situatsii-na-blizhnem-vostoke/

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