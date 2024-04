Просчет Ирана, триумф Израиля? Как израильтянам удалось сбить почти все иранские дроны и ракеты и что теперь будет на Ближнем Востоке

Первая в истории прямая атака Ирана на его главного врага — Израиль — была успешно отражена. Израильские власти, еще полгода назад оказавшиеся уязвимыми для нападения ХАМАС, смогли при поддержке союзников сбить сотни дронов, баллистических и крылатых ракет от гораздо более серьезного противника.

Мы разбирались, что произошло субботней ночью в небе над Ближним Востоком — и как это скажется на западной поддержке Израиля, позиции арабского мира и ходе войны в Газе.

«Ракеты в небе над Аль-Аксой»: что говорят об итогах обе стороны

Нападение Ирана на Израиль в субботу 13-го апреля было ответом на авиаудар по консульству Исламской республики в Дамаске, в котором Тегеран обвинил Израиль. Израильские власти традиционно не подтверждают и не отрицают участие в подобных операциях.

В воскресенье более 300 беспилотников и ракет были запущены в сторону Израиля из Ирана, а также с баз союзных ему группировок в Ираке, Сирии и Йемене.

99% из них были сбиты, заявили израильские и американские военные. Сбивать их Израилю помогали военные США, Великобритании, Франции и Иордании.

Позже в эфире Би-би-си представитель ЦАХАЛ генерал Питер Лернер уточнил, что в атаке участвовали 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. Несколько баллистических ракет смогли попасть по авиабазе Неватим на юге Израиля, однако причинили незначительный вред, и она смогла продолжить работу, сказал Лернер.

Что касается гражданского населения, на данный момент известно только о раненой девочке.

Этот налет был похож на удары российской армии по Украине. Он был массированным, в нем применялись разные средства, включая беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Это делается для того, чтобы ПВО имела дело с максимально разными целями. Иран является ближайшим союзником России, и, вероятно, изучал опыт этих ударов.

В самых крупных российских ударах по Украине участвовали более 100 дронов и ракет. В налете 29 декабря, как утверждали ВСУ, их было 158 единиц, и сбить удалось только 87 ракет и 27 дронов. Массированный налет разнородных средств в результате «перегрузил» украинскую ПВО, и отразить его на 100% не удалось.

Столь большое число дронов и ракет, которые использовал Иран для удара по Израилю, также должно было перегрузить систему израильской противовоздушной обороны.

Но в случае с Израилем ситуация была иной. На протяжении двух недель, иранские спикеры разного уровня предупреждали о готовящемся ответе. Это дало Израилю и его союзникам время подготовиться и разместить дополнительные средства борьбы с воздушными целями, включая эсминцы.

Ракеты и дроны, запущенные с территории Ирана, должны были пролететь большое расстояние до цели. Они должны были перелететь через территории нескольких стран, прежде чем достигнуть Израиля.

В отражении атаки участвовали американцы (по данным телекомпании CNN, эсминец с системой ПВО AEGIS сбил не менее трех баллистических ракет, множество целей уничтожили военные самолеты), израильские военно-воздушные силы, наземные части ПВО. Десятки дроны сбили над своей территорией иорданские ВВС.

Столь массированный налет — больше любого из российских ударов по Украине — оказался практически полностью отбит благодаря наличию разведданных, хорошей организации ПВО нескольких стран и наличию большого числа наземных и воздушных перехватчиков.

Израильские политики и комментаторы сходятся в оценке — отражение иранской атаки было значительным успехом. С ними соглашаются и международные наблюдатели.

«Есть веские основания считать, что ответ Ирана был стратегической ошибкой», — издания Economist на Ближнем Востоке Грег Карлстром. По его мнению, в последние месяцы Израиль был все более изолирован, а Иран избегал прямого вовлечения в конфликт и успешно действовал через прокси-силы в регионы, при этом сохраняя мир с арабскими странами. Однако субботняя атака изменила расклад сил — теперь Иран выглядит слабым и неэффективным.

Хотя иранская атака не нанесла серьезного урона Израилю, государственные СМИ и политики в Тегеране представили ее как жесткий ответ врагу.

«Впервые в истории иранские ракеты появились в небе над мечетью Аль-Акса в Иерусалиме, столице оккупированной Палестины», — написало государственное информагентство IRNA, опубликовав видео ракет в ночном небе над мечетью Купол Скалы.

Однако критики указывают на то, что в отличие от нападения ХАМАС 7 октября прошлого года, Иран максимально публично предупреждал о своей атаке.

Ключевым элементом провала иранского обстрела было «до смешного подробное предупреждение о ней», считает Дими Рейдер, основатель левого и оппозиционного израильского журнала +972.

«Не потому, чтобы [Иран] не хотел нанести вред Израилю. Но потому, что он очень бы хотел избежать полномасштабной войны», — написал журналист.

«Вы победили. Заберите выигрыш»

Война в Газе началась 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС напали на Израиль, убили 1,2 тыс. израильтян и взяли в заложники еще 250 человек. Последовавшая израильская военная операция уже унесла жизни более 33 тыс. человек в Газе, согласно данным местных властей, подконтрольных ХАМАС.

Масштаб и продолжительность войны в Газе привели к серьезным разногласиям между Израилем и его союзниками на Западе.

Вопреки израильской позиции, в конце марта американские дипломаты не стали блокировать резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в Газе. А на прошедшей неделе больше пятидесяти членов конгресса США призвали ограничить поставки оружия Израилю. Президент США Байден публично назвал ошибкой действия израильского премьера Биньямину Нетаньяху.

Но иранская атака отодвинула эти разногласия на второй план. Западные лидеры выступили с безоговорочным ее осуждением. В условиях прямой угрозы непосредственно от Тегерана голоса пропалестинских политиков и сторонников эмбарго на поставки оружия Израилю вряд ли будут услышаны.

С осуждением атаки выступил и президент Украины.

«Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак со стороны России, применяющей те же дроны „шахед“ и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов», —

«Думаю, можно утверждать, что атака Ирана на Израиль на время положит конец обсуждения о запрете поставок британского оружия [Израилю]», — , старший научный сотрудник Института международных сообщений в Праге.

И если война в Газе остановила сближение Израиля и арабских стран, происходившее в последние годы, то атака Ирана вновь сплотила их перед общей угрозой. Например, иранские дроны и ракеты сбивали в том числе военно-воздушные силы Иордании, при том что власти хашимитского королевства недавно говорили, что действия Израиля в Газе подходят под определение геноцида. (Израиль эти обвинения отрицает).

США и их союзники потребовали от Тегерана остановить эскалацию конфликта. Байден собирает экстренную встречу стран Большой семерки по видеосвязи — к ней присоединятся лидеры Британии, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии.

Байден сказал, что они дадут «единый дипломатический ответ» на атаку Ирана. Акцент на дипломатии — попытка исключить военный ответ Израиля, так как Америка опасается перерастания этого прокси-конфликта в открытую войну между странами региона, которая может иметь катастрофические последствия.

По информации источников американского издания Axios в Белом доме, Байден предупредил Нетаньяху, что не поддержит ответный удар: Америка не будет в нем участвовать.

«Вы победили. Заберите выигрыш», — сказал американский лидер израильскому, по данным Axios («You got a win. Take the win» в оригинале).

Как ответит Израиль?

Однако министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что противостояние с Ираном еще не окончено.

Военный кабинет Израиля обсуждает возможный ответ. Источники израильского сайта Ynet рассказали, что дилемма в том, как оценивать действия Тегерана — по намерениям или результатам.

Источники этого издания также сказали, что военный кабинет пытается разработать такой вариант удара по территории Ирана, который не приведет к эскалации, и одним из обсуждаемых вариантов является атака на атомные объекты.

Между тем, глава генерального штаба ВС Ирана, генерал Мохаммад Багери выступил с угрозой: если Израиль предпримет ответные действия, «наша следующая операция будет намного масштабнее». Он также угрожает атаковать базы США на Ближнем Востоке, если израильский ответ получит американскую поддержку.

Тем временем проходящие в Каире переговоры о прекращении огня в Газе в очередной раз зашли в тупик.

В офисе премьер-министра Израиля заявили, что представители ХАМАС отвергли план соглашения, предложенный международными посредниками — США, Египтом и Катаром.

В ХАМАС говорят, что они потребовали письменного обещания от Израиля вывести войска из Газы на втором этапе перемирия, план которого также включает освобождение захваченных 7 октября израильских заложников в обмен на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Павел Аксенов, Григор Атанесян

Би-би-си