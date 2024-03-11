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Токаев: Мы искренне радуемся исторической победе Азербайджана

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Высший межгосударственный совет Казахстана и Азербайджана
Заседание высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев во время официального визита в Азербайджан принял участие в первом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении президент Казахстана выразил признательность азербайджанской стороне за проявленное гостеприимство.

Глава государства еще раз поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах. По его словам, итоги голосования являются наглядным свидетельством высокого доверия и всенародной поддержки стратегического курса лидера Азербайджана.

"Вы являетесь общепризнанным лидером азербайджанского народа, и именно в этом качестве вас воспринимают на международной арене. Кроме того, мы искренне радуемся исторической победе Азербайджана и восстановлению суверенитета над собственной территорией", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент особо подчеркнул, что Астана и Баку демонстрируют высокий уровень сотрудничества, развивают новые направления совместной работы

"Только что мы провели детальное обсуждение буквально всех вопросов, связанных с нашим торгово-экономическим, инвестиционным сотрудничеством, взаимодействием на международной арене, и пришли к общим выводам. Это говорит о том, что Казахстан и Азербайджан в действительности являются стратегическими партнерами, государствами-союзниками.

Перспективы очень хорошие при том понимании, что Правительства будут заниматься реализацией договоренностей, которые будут достигнуты сегодня в форме подписанных документов, соглашений. Уровень сотрудничества и взаимодействия довольно высокий.

Я с большой благодарностью принимаю приглашение принять участие в саммите COP29 – это большое историческое достижение азербайджанского государства и его дипломатии. Саммит имеет первостепенное значение с точки зрения урегулирования существующих климатических проблем и глобального сотрудничества. Баку, безусловно, справится с этой задачей, – заявил глава нашего государства.

Лидер Казахстана отметил положительную динамику развития торгово-экономических отношений с Азербайджаном.

"Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном c 2020 года увеличился в пять раз. Конечно, абсолютные цифры, может быть, не столь впечатляющие. Здесь предстоит поработать, но сама динамика не может не вызывать положительные оценки. Наши страны располагают значительным экономическим потенциалом.

И я думаю, что следующие успехи не за горами. Действительно, спектр сотрудничества очень широкий, мы сегодня об этом говорили, начиная с транспорта и логистики, и заканчивая вопросами цифровизации, не говоря о нефти и газе.

Я удовлетворен тем, что мы успешно работаем на международной арене. Наши делегации в Организации Объединенных Наций и других международных организациях успешно взаимодействуют. Я думаю, что эта линия будет продолжена", – подчеркнул президент Казахстана.

По его мнению, укреплению казахско-азербайджанского взаимодействия способствует реализация наших договоренностей в сфере культуры.

Так, установлены побратимские отношения между священными городами Туркестаном и Шушой, а также между Уральском и Мингечевиром, Шымкентом и Гянджой.

"Я уделяю большое внимание культурным связям между нашими странами. Это крайне важно с точки зрения сближения народов. Знаковым для наших стран стало увековечивание памяти и открытие улиц Ахмета Байтурсынова в городе Сумгаите, мы благодарны за это, и Гейдара Алиева – в Астане. В прошлом году в Азербайджане с большим успехом проведены дни культуры Казахстана.

И, как Вы отметили, мы завтра откроем в городе Физули Центр детского творчества имени Курмангазы. Это тоже будет символом нашего взаимодействия и сотрудничества", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что деятельность Высшего межгосударственного совета придаст мощный импульс сотрудничеству двух стран и будет способствовать выводу казахско-азербайджанских отношений на новые высоты.

Президент Азербайджана отметил историческую значимость первого заседания Высшего межгосударственного совета.

По его мнению, результаты визита Касым-Жомарта Токаева и заседания Межгоссовета будут во многом определять будущую повестку дня отношений двух стран.

"Казахстан и Азербайджан – это два братских государства. На протяжении многих веков наши народы живут в мире, братстве, сотрудничестве. В последнее время динамика наших взаимных визитов очень иллюстративна и говорит о том, что отношениям придан новый динамизм. Мы радуемся успехам Казахстана.

Хотел бы поздравить вас и весь братский народ Казахстана с очень впечатляющими достижениями в социально-экономическом и инновационном развитии. Мы также подробно говорили о проектах, которые нас объединяют.

Я выразил благодарность президенту Казахстана за братскую помощь в деле восстановления Карабаха. Центр детского творчества имени Курмангазы в городе Физули является даром казахского народа азербайджанскому народу и является инициативой президента Токаева. Завтра мы откроем этот центр, который будет также центром нашей дружбы. Мы благодарны за слова солидарности в деле восстановления суверенитета Азербайджана. И, конечно же, в Азербайджане, я думаю, все знают, что Казахстан – наш надежный друг и союзник", – отметил Ильхам Алиев.

В ходе первого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, транспортно-логистической сферах, а также в области возобновляемых источников энергии, цифровых коммуникаций и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Напомним, сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил лидера Казахстана в своей резиденции "Загульба".

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах президента Азербайджана и с предстоящим проведением саммита СОР-29 в Баку в 2024 году.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев посещал Баку в ноябре прошлого года для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Тогда в рамках рабочего визита в Баку Токаев посетил резиденцию президента Азербайджана Ильхама Алиева "Гянджлик" и поздравил Алиева с обеспечением территориальной целостности Азербайджана.

В том же месяце Ильхам Алиев совершал визит в Астану для участия в юбилейном саммите Организации тюркских государств. На мероприятии также присутствовали главы Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2066316-tokaev-my-iskrenne-raduemsya-istoricheskoy-pobede-azerbaydzhana/

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