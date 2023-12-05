Токаев принял посла Китая в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

Касым-Жомарт Токаев во время беседы с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо отметил положительную динамику развития двустороннего сотрудничества.

Президент сообщил, что Казахстан нацелен на активизацию взаимодействия с Китаем по всем направлениям.

Подчеркнута важность дальнейшего наращивания взаимовыгодных отношений в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, новых технологий, транспорта и логистики.

Наряду с этим собеседники высказались за углубление культурно-гуманитарных связей.

Напомним, что в октябре глава государства совершил официальный визит в КНР.

В аэропорту его встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

В ходе визита Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры.

Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.

Токаев отметил, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень, а также пригласил главу КНР посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Кроме того, в присутствии нашего президента было подписано 30 коммерческих документов на сумму 16,54 млрд долларов. Помимо этого сообщалось, что Токаев побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал ему во время стажировки в Пекине.

Позже президент Казахстана провел встречи с премьером государственного совета Китая Ли Цяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

А недавно Касым-Жомарт Токаев принял члена постоянного комитета политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна. В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых президентом Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.