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"Провел обстоятельные переговоры": Токаев обсудил отношения Казахстана и Китая с замглавы Госсовета КНР

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Касым-Жомарт Токаев и Дин Сюэсян
Касым-Жомарт Токаев и Дин Сюэсян. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял заместителя премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяна, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев принял члена постоянного комитета политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых президентом Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Вывод двусторонних отношений с Китаем на новый качественный уровень является важнейшим приоритетом для Казахстана. Полагаю, что казахстанско-китайские отношения являются, по сути дела, образцом взаимовыгодного, эффективного межгосударственного взаимодействия. Мы рассматриваем Китай как очень важного стратегического партнера и возлагаем большие надежды на достижение конкретных результатов нашего сотрудничества во всех сферах", - отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что недавний Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" имел грандиозный успех и определил дальнейший путь развития масштабной инициативы председателя КНР Си Цзиньпина. По словам президента, Казахстан продолжит всецело содействовать реализации этого проекта.

"Как известно, недавно я посетил Пекин с официальным визитом, провел обстоятельные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Переговоры были в высшей степени содержательными и стали важным этапом на пути углубления сотрудничества. Вступил в силу взаимный безвизовый режим. Следующий год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае. Я считаю, что для взаимного обмена, особенно со стороны молодежи, это тоже очень важное решение. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что развитие сотрудничества с Китаем для каждой страны является приоритетом. Мы уделяем этому вопросу повышенное внимание на самом высоком уровне", - сказал глава государства.

Он также отметил, что 11-е заседание казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству, которое состоялось сегодня в Астане, играет важную роль в деле выработки совместных действий в торгово-экономической сфере.

В свою очередь Дин Сюэсян передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия председателя КНР Си Цзиньпина и выразил удовлетворение темпами развития двустороннего сотрудничества.

"Цель моего визита заключается в реализации договоренностей глав государств во имя постоянного достижения новых результатов нашего сотрудничества. Китайская сторона искренне радуется огромным успехам Казахстана в сфере государственного строительства. Успешное развитие китайско-казахстанских отношений в полной мере отвечает нашим общим интересам, а также способствует миру и стабильности в регионе. Китайская сторона готова участвовать в реализации договоренностей глав государств, а также в совместной высококачественной реализации инициативы "Один пояс, один путь" , - отметил заместитель премьера госсовета КНР.

В ходе встречи собеседники рассмотрели вопросы укрепления взаимодействия в сферах торговли, сельского хозяйства, инвестиций, транспорта и логистики, энергетики и др. Наряду с этим отмечена актуальность развития культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

Напомним, что в октябре глава государства совершил официальный визит в КНР.

В аэропорту его встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.

В ходе визита Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры.

Лидер Китая встретил президента Казахстана в Доме народных собраний Пекина. В честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула. Затем главы государств со своими делегациями начали переговоры в Большом восточном зале.

Токаев отметил, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень, а также пригласил главу КНР посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Кроме того, в присутствии нашего президента было подписано 30 коммерческих документов на сумму 16,54 млрд долларов. Помимо этого сообщалось, что Токаев побеседовал с профессором Лю Шицинем, который преподавал ему во время стажировки в Пекине.

Позже президент Казахстана провел встречи с премьером государственного совета Китая Ли Цяном, председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2047842-tokaev-prinyal-zamestitelya-premera-gossoveta-knr/

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