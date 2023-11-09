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30 лет независимости Казахстана

Генеральное консульство России планируют открыть в Актау

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Флаги Казахстана и России
Флаги. Иллюстративное фото: Oleksandr Filon / Getty Images

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах расширения дипломатического присутствия двух стран, передает корреспондент NUR.KZ.

"В ближайшее время планируется открыть генеральное консульство России в Актау. В этом году расширяется дипломатическое присутствие двух стран в создании новых дипломатических структур", - сообщил глава государства.

Президент Казахстана напомнил, что в этом году сеть представительств Казахстана на территории России пополнилась генеральным консульством в Екатеринбурге. Открыты и успешно функционируют также генеральные консульства Казахстана в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

"Казахстан и Россия союзники и стратегические партнеры. Нас объединяют крепкие узы дружбы, общей истории и тесные духовные связи", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Визит Владимира Путина в Казахстан

Сегодня, 9 ноября, утром Касым-Жомарт Токаев лично встретил Владимира Путина в аэропорту Астаны. Российский президент прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Позже главы государств приняли участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества.

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев предложил российским компаниям совместно продвигать халяльную продукцию.

Прочитать, о чем говорили президенты в рамках межрегионального форума можно здесь.

Отметим, на этой неделе Акорда сообщала, что, помимо участия в форуме, Токаев и Путин проведут переговоры, в ходе которых обсудят актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.

Отметим, что в преддверии своего визита в Казахстан российский президент дал большое интервью газете "Казахстанская Правда". В свою очередь Касым-Жомарт Токаев побеседовал с журналистами газеты "Известия".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2044969-generalnoe-konsulstvo-rossii-planiruyut-otkryt-v-aktau/

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