Генеральное консульство России планируют открыть в Актау
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планах расширения дипломатического присутствия двух стран, передает корреспондент NUR.KZ.
"В ближайшее время планируется открыть генеральное консульство России в Актау. В этом году расширяется дипломатическое присутствие двух стран в создании новых дипломатических структур", - сообщил глава государства.
Президент Казахстана напомнил, что в этом году сеть представительств Казахстана на территории России пополнилась генеральным консульством в Екатеринбурге. Открыты и успешно функционируют также генеральные консульства Казахстана в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.
"Казахстан и Россия союзники и стратегические партнеры. Нас объединяют крепкие узы дружбы, общей истории и тесные духовные связи", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.
Визит Владимира Путина в Казахстан
Сегодня, 9 ноября, утром Касым-Жомарт Токаев лично встретил Владимира Путина в аэропорту Астаны. Российский президент прибыл в Казахстан с официальным визитом.
Позже главы государств приняли участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества.
В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев предложил российским компаниям совместно продвигать халяльную продукцию.
Прочитать, о чем говорили президенты в рамках межрегионального форума можно здесь.
Отметим, на этой неделе Акорда сообщала, что, помимо участия в форуме, Токаев и Путин проведут переговоры, в ходе которых обсудят актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.
Отметим, что в преддверии своего визита в Казахстан российский президент дал большое интервью газете "Казахстанская Правда". В свою очередь Касым-Жомарт Токаев побеседовал с журналистами газеты "Известия".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2044969-generalnoe-konsulstvo-rossii-planiruyut-otkryt-v-aktau/