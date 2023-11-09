Токаев предложил российским компаниям совместно продвигать халяльную продукцию

Касым-Жомарт Токаев на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России предложил российским компаниям сотрудничать по продвижению на рынок халяльной продукции, передает корреспондент NUR.KZ.

Говоря об обеспечении продовольствием, Токаев заявил, что Казахстан планирует снижать импортозависимость по социально значимым продовольственным товарам в стране – среди ряда проектов планируется строительство молочных ферм и птицефабрик.

Также Казахстан, как заявил Токаев, собирается экспортировать экологически чистую продукцию. Российским компаниям президент Казахстана предложил присоединиться к поставке на рынок халяльной продукции.

"В предстоящие 5 лет Казахстан планирует реализовать в агросекторе почти 900 инвестпроектов на сумму 2,7 трлн тенге. В приоритете выпуск конкурентной экологичной экспортоориентированной продукции, соответствующей международным стандартам.

Казахстан является одним из основателей Исламской Организации по Продовольственной Безопасности (ИОПБ), в нее входят 37 государств с населением более 1,5 млрд человек. Наши страны могли бы совместно продвигать экспорт сертифицированной халяльной продукции на этом рынке. Мы приглашаем российский бизнес к тесному сотрудничеству в этом направлении", – заявил Токаев.

Напомним, сегодня утром Касым-Жомарт Токаев лично встретил Владимира Путина в аэропорту Астаны. Российский президент прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Позже главы государств приняли участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества.

На этой неделе Акорда сообщала, что, помимо участия в форуме, Токаев и Путин проведут переговоры, в ходе которых обсудят актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.

Отметим, что в преддверии своего визита в Казахстан российский президент дал большое интервью газете "Казахстанская Правда". В свою очередь Касым-Жомарт Токаев побеседовал с журналистами газеты "Известия".