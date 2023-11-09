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Токаев: Казахстан привержен курсу на дальнейшее углубление сотрудничества с Россией

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава России Владимир Путин сегодня провели брифинг для представителей СМИ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил символичность официального визита президента России, который проходит в преддверии 10-ой годовщины Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.

"Россия – это стратегический партнер и союзник Казахстана. Опираясь на незыблемые ценности общей истории, прочной дружбы, взаимного уважения и доверия, мы выстроили межгосударственные отношения, которые являются ярким примером воплощения в жизнь взаимных интересов во многих областях. Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить приверженность Казахстана стратегическому курсу на дальнейшее углубление многогранного сотрудничества с Россией", – сказал глава государства.

По словам президента Казахстана, особое внимание в ходе переговоров было уделено торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию.

"Россия уверенно сохраняет статус крупнейшего торгово-экономического партнера Казахстана. За последние три года объем взаимной торговли между нашими странами увеличился на более чем 30 %. В прошлом году товарооборот, по статистике Казахстана, составил рекордные 27 миллиардов долларов. Положительная динамика сохраняется и в текущем году – 17 миллиардов долларов по итогам восьми месяцев.

В целом, у нас имеются большие возможности для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота. В этом ключе отмечаем существенную активизацию связей между деловыми кругами двух стран. Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана – общий объем их вложений превысил 20 миллиардов долларов. Только за первое полугодие текущего года российские инвестиции в экономику Казахстана составили более одного миллиарда долларов, что на 20 % больше уровня прошлого года. В свою очередь объем казахстанских инвестиций достиг 6 миллиардов долларов. Отрадно, что это обоюдный процесс", – отметил он.

Как сообщает Акорда, в ходе переговоров были предметно рассмотрены перспективы взаимовыгодной производственной кооперации.

По словам главы нашего государства, на сегодня пул совместных проектов расширен до 143 с общим объемом инвестиций свыше 33 миллиардов долларов. Правительствам поручено выстроить системную работу для их качественной реализации.

Также лидеры стран обсудили сотрудничество в области энергетики и ход реализации крупных нефтегазовых проектов. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, важным представляется дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, увеличение объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан, а также обеспечение устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Кроме того, отдельное внимание во время переговоров было уделено транспортно-транзитной сфере. Президенты договорились прилагать усилия по скоординированному развитию транспортных коридоров, пролегающих по территории двух стран.

Токаев и Путин подчеркнули необходимость продолжения хорошо зарекомендовавшей себя практики проведения ежегодных межрегиональных форумов. Центральной темой XIX Форума стало развитие сельского хозяйства. Товарооборот двух стран в сфере АПК по итогам прошлого года увеличился на 24%, достигнув 3,6 миллиарда долларов. В рамках Форума подписан солидный пакет соглашений между регионами и предпринимателями двух государств. Предложены конкретные инициативы по реализации взаимовыгодных проектов.

Глава нашего государства сообщил о подписании в ходе переговоров ряда важных документов, нацеленных на усиление партнерства в сферах здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, спорта и других. По его словам, полноценная реализация этих договоренностей будет способствовать повышению качества жизни граждан и Казахстана, и России.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан и указал на перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами.

"Сегодняшние переговоры прошли действительно в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными. Мы обстоятельно обсудили весь спектр двусторонних связей, выслушали доклады руководства министерств, ведомств, крупнейших компаний по ключевым направлениям российско-казахстанского взаимодействия.

Важно, что в подписанном Совместном заявлении и принятом Плане действий России и Казахстана поставлены по-настоящему амбициозные задачи дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства. Этому будут способствовать и заключенные здесь в эти дни межправительственные и межведомственные документы, охватывающие многие сферы сотрудничества, причем по самым разным направлениям и в политике, и в области безопасности, и в экономике, и в культурно-гуманитарной сфере.

Результаты нашей совместной работы в ходе визита, безусловно, будут способствовать дальнейшему развитию многоплановых российско-казахстанских отношений на благо наших народов", – сказал президент России.

Визит Владимира Путина в Астану

Сегодня утром Касым-Жомарт Токаев лично встретил Владимира Путина в аэропорту Астаны. Российский президент прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Позже главы государств приняли участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества.

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев предложил российским компаниям совместно продвигать халяльную продукцию.

Вице-премьер-министр Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране при участии российской стороны.

После форума Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным рассказал о планах расширения дипломатического присутствия двух стран.

Кроме того, лидеры стран провели переговоры в узком составе. Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за традиционно теплый прием и отметил продуктивность переговоров в узком формате.

В рамках визита Владимира Путина в Астану был подписан ряд важных документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2045012-tokaev-kazahstan-priverzhen-kursu-na-dalneyshee-uglublenie-sotrudnichestva-s-rossiey/

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