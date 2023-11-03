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Визиты глав государств в Астану: Токаев проводил Эрдогана до самолета (фото)

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Касым-Жомарт Токаев провожает Реджепа Тайипа Эрдогана до самолета
Реджеп Тайип Эрдоган на трапе самолета. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который завершил свой рабочий визит в Казахстан.

Напомним, вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Астану для участия в 10-м саммите Организации тюркских государств.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев, выступая на юбилейном саммите ОТГ, поздравил Эрдогана со 100-летием Турецкой Республики. Также президент сообщил, что в честь этого события в трех мегаполисах Казахстана откроют новые улицу, парк и памятник.

"К юбилею братской страны в Астане планируется открыть улицу "Анадолы", в Шымкенте – проспект и парк "Турция", а в Алматы – памятник Мустафе Кемалю Ататюрку", – сказал он.

Сам президент Турции на 10-м Саммите Организации тюркских государств высказал предложение ввести в тюркоязычных странах единый алфавит.

После саммита Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом – в ходе переговоров турецкий лидер поблагодарил за решение построить школу в районе Нурдагы в провинции Газиантеп, пострадавшей от землетрясения 6 февраля текущего года.

И уже в столичном аэропорту глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прощаясь, вручил нашему президенту ключи от турецкого электромобиля TOGG.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2044062-tokaev-lichno-provodil-erdogana-v-aeroportu-astany-foto/

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