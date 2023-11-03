Эрдоган в Астане предложил ввести общий алфавит в тюркских странах

В Астане на 10-м Саммите Организации тюркских государств глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал предложение ввести в тюркоязычных странах единый алфавит, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы продолжаем наши усилия по укреплению сотрудничества в сфере высшего образования, чтобы повысить наши человеческие отношения на основе нашего языка, культуры и истории.

Безусловно, чтобы укрепить наше единство, очень важен язык. Единый алфавит - тоже является важной составляющей, и здесь важна поддержка президентов. Предложение, которое выдвинул совет высшего образования секретариату нашей организации (Организации тюркских государств – прим. ред.), я уверен, будет серьезно рассмотрен", - заявил Эрдоган.

Напомним, что работы по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику начались еще в 2017 году по инициативе Нурсултана Назарбаева. Достичь этой цели планировалось к 2025 году. Однако позже крайний срок перехода на новый алфавит перенесли на 2031 год.

Касым-Жомарт Токаев в конце 2019 года, говоря о переходе на латиницу, отмечал, что в этом вопросе нельзя допускать спешки, а предложенные ранее варианты назвал несовершенными.

Год назад в правительстве рассказали, на каком этапе находится проект по переходу на латиницу.

В июне 2022 года глава государства на первом заседании Национального курултая предложил не торопиться с внедрением латиницы. Он подчеркнул, что "Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа". Токаев считает, что необходимо провести всесторонний, глубокий анализ этого вопроса и принять радикальное решение.

В апреле этого года президент вновь призвал не торопиться с вопросом перехода на латинскую графику, а тщательно в нем разобраться, чтобы не допускать ошибок.

В августе Касым-Жомарт Токаев принял вице-президента Национальной академии наук Аскара Джумадильдаева. Академик высказал свое мнение по поводу перевода казахского языка на латинскую графику.