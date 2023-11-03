Токаев поздравил президентов Турции и Азербайджана в Акорде

Касым-Жомарт Токаев, выступая на 10-м саммите Организации тюркских государств, поздравил президентов Турции и Азербайджана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Прежде всего я хотел бы поздравить уважаемого господина Реджепа Тайипа Эрдогана и наших турецких братьев со 100-летием Турецкой Республики. Многовековая история Анатолии знает много успехов и великих достижений. Благодаря выдающимся личностям сегодня Турция стала сильным государством, пользующимся влиянием во всем мире.

Также поздравляю уважаемого господина Ильхама Гейдар-оглы Алиева и азербайджанский народ с укреплением государственности! Ваша страна восстановила свою территориальную целостность и вступила в новую эпоху развития. Этот исторический шаг был осуществлен в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и резолюцией Совета безопасности", – цитирует президента Касым-Жомарта Токаева его пресс-служба в Telegram.

Также глава Казахстана выразил благодарность действующему председателю ОТГ президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву "за большой вклад в укрепление сотрудничества тюркских стран".

Отметим, что в Астане сегодня проходит 10-й саммит Организации тюркских государств. На нем присутствуют президенты Кыргызстана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, а также экс-глава Туркменистана и премьер Венгрии.

Добавим, что, по информации на сайте МНЭ, основной целью Организации тюркских государств является укрепление мира и стабильности, расширение вопросов сотрудничества и взаимоотношений, а также развитие потенциала государств-членов организации.

Странами-членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, странами-наблюдателями – Венгрия, Туркменистан.