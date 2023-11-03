Эрдоган подарил Токаеву электромобиль турецкого производства (фото, видео)

Главе государства вручили ключи от турецкого электромобиля TOGG - этот подарок сделал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, принявшим участие в X саммите Организации тюркских государств, говорится ы официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

В знак уважения Реджеп Тайип Эрдоган подарил главе нашего государства электромобиль TOGG турецкого производства. Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар.

Президент Казахстана выразил благодарность и поздравил своего коллегу с успешным запуском серийного производства электромобилей.

Напомним, сегодня в Астане состоялся X юбилейный саммит Организации тюркских государств. В мероприятии приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидеры государств-членов ОТГ - Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Также в работе саммита участвовали представители государств-наблюдателей ОТГ - Венгрии и Туркменистана.

В ходе саммита глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал предложение ввести в тюркоязычных странах единый алфавит.

После лидеры Казахстана и Турции провели переговоры. Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

В ходе переговоров турецкий президент поблагодарил главу нашего государства за решение построить школу в районе Нурдагы в провинции Газиантеп, пострадавшей от мощнейшего землетрясения в феврале этого года.