Новые улицу, парк и памятник в честь 100-летия Турции откроют в трех городах Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в честь 100-летия Турции в трех мегаполисах Казахстана откроют новые улицу, парк и памятник, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ со 100-летием образования Турецкой Республики. Он сообщил, что к юбилею братской страны в Астане планируется открыть улицу "Анадолы", в Шымкенте – проспект и парк "Турция", а в Алматы – памятник Мустафе Кемалю Ататюрку", – сообщает официальный Telegram­-канал пресс-службы президента РК.

Напомним, еще в августе столичном маслихате проголосовали за переименование ряда улиц. В районе Нура улицу 28/1 переименуют в улицу Анадолы.

В октябре сообщалось, что в Шымкенте планируют присвоить парку и улице названия в честь Турции с целью дальнейшего укрепления дружеских отношений, сложившихся между странами.

Также вчера стало известно, что в Астане одна из улиц будет названа в честь национального поэта Венгрии Шандора Петефи. По словам президента Казахстана, это служит еще одним наглядным свидетельством тесных дружеских связей Казахстана и Венгрии.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера прибыл в столицу Казахстана для участия в 10-м саммите Организации тюркских государств. Мероприятие состоялось сегодня.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите ОТГ, поздравил Эрдогана со 100-летием Турецкой Республики

"Прежде всего я хотел бы поздравить уважаемого господина Реджепа Тайипа Эрдогана и наших турецких братьев со 100-летием Турецкой Республики. Многовековая история Анатолии знает много успехов и великих достижений. Благодаря выдающимся личностям сегодня Турция стала сильным государством, пользующимся влиянием во всем мире", – сказал он.