Казахстан поможет Турции с восстановлением зданий, разрушенных в феврале

Разрушенное здание в Турции. Фото: Burak Kara / Getty Images

Казахстан поможет Турции в восстановлении зданий, разрушенных во время мощного землетрясения в феврале. Об этом сообщил спикер мажилиса Ерлан Кошанов, передает "Хабар 24".

Казахстан поможет турецкой стороне восстановить дома. В частности, речь идет о социальных объектах.

Об этом на 12-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркских государств в Анкаре сообщил спикер мажилиса Ерлан Кошанов. Данная инициатива, по его словам, – прямое поручение президента Касым-Жомарта Токаева.

Напомним, 25 апреля в Анкаре состоялось награждение представителей чрезвычайных ведомств, руководивших спасательными подразделениями при ликвидации последствий землетрясений в Турции, произошедших в начале февраля.

Землетрясения в Турции

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. Позже в этот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки затронули 10 провинций страны, а также затронули соседнюю Сирию.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил выделить турецкой стороне 1 млн долларов. Еще в Турцию незамедлительно выдвинулись казахстанские спасатели и медики. Позже глава государства поручил направить в страну гуманитарную помощь.

Недавно власти Турции сообщили обновленные данные о жертвах катастрофы. Число погибших из-за февральских землетрясений превысило 50 тысяч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2018580-kazahstan-pomozhet-turtsii-s-vosstanovleniem-zdaniy-razrushennyh-v-fevrale/