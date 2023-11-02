Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Зима близко": премьер Венгрии опубликовал фото в чапане

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и премьер Венгрии Виктор Орбан
Токаев и Орбан в чапане. Фото: instagram.com/orbanviktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал фотографию в чапане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети политика.

"Зима близко", – так премьер-министр Венгрии Виктор Орбан описал свое фото в чапане, на котором позирует рядом с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Отметим, что фраза "Зима близко" является девизом дома Старков из культового сериала "Игра престолов".

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Астану вчера. В столичном аэропорту его встретил зампремьер-министра Серик Жумангарин.

Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония – Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан представили друг другу членов делегации. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны.

Также сегодня прошли переговоры двух лидеров в узком формате, затем – в расширенном. Премьер Венгрии выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому народу Казахстана за теплый прием.

Кроме того, по итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в области образования. Еще Токаев наградил Орбана орденом "Достык" I степени. Также главы государств провели брифинг для СМИ.

Отметим, что завтра, 3 ноября, в Астане состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В нем примут участие лидеры государств-членов – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана.

Также в мероприятии будут присутствовать главы государств-наблюдателей ОТГ – Венгрии и Туркменистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043860-zima-blizko-premer-vengrii-opublikoval-foto-v-chapane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.