"Зима близко": премьер Венгрии опубликовал фото в чапане

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал фотографию в чапане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети политика.

"Зима близко", – так премьер-министр Венгрии Виктор Орбан описал свое фото в чапане, на котором позирует рядом с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Отметим, что фраза "Зима близко" является девизом дома Старков из культового сериала "Игра престолов".

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Астану вчера. В столичном аэропорту его встретил зампремьер-министра Серик Жумангарин.

Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония – Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан представили друг другу членов делегации. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны.

Также сегодня прошли переговоры двух лидеров в узком формате, затем – в расширенном. Премьер Венгрии выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому народу Казахстана за теплый прием.

Кроме того, по итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в области образования. Еще Токаев наградил Орбана орденом "Достык" I степени. Также главы государств провели брифинг для СМИ.

Отметим, что завтра, 3 ноября, в Астане состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В нем примут участие лидеры государств-членов – Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана.

Также в мероприятии будут присутствовать главы государств-наблюдателей ОТГ – Венгрии и Туркменистана.