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30 лет независимости Казахстана

"Добавку просили": Жумангарин о реакции французов на конину

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Серик Жумангарин
Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

Вице-премьер-министр Серик Жумангарин сегодня в кулуарах в Акорде рассказал о планах по экспорту конины во Францию, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин указал на необходимость открыть экспорт казахстанской животноводческой продукции.

"Вчера с французами разговаривали об экспорте конины, поскольку Франция – страна, потребляющая конину. У нас сейчас есть 32 поставщика, которые поставляют в Японию, надо также нарастить объемы поставки во Францию. Вчера тоже угощали их мясом...", – сказал он.

На вопрос журналистов, как французские гости отреагировали на угощение, Серик Жумангарин ответил, что они "добавку попросили".

"У нас в этом году очень хорошие показатели идут, по конине очень сильно растут. У нас основные продуктовые породы сосредоточены на западе – Бушумская и Мугалджарская", – ответил он на вопрос о том, не пострадает ли внутренний рынок.

Визит Макрона в Казахстан

Вчера, 1 ноября, в Астану с официальным визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. После этого французский лидер прибыл в Акорду, где встретился с Токаевым.

В резиденции состоялась торжественная церемония - главы двух государств пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции и заслушали государственные гимны стран.

Токаев назвал визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "отказаться быть вассалом каких-либо держав", а также публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.

Позже лидеры стран провели переговоры в расширенном составе, затем сделали совместное заявление.

Кроме того, Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме в Астане. После президент Франции посетил специальную выставку "Этноаул", где попробовал поиграть в национальную игру "асық ату".

Вечером президент Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Макрона, завершившего свой официальный визит в Казахстан.

Сегодня французский лидер в соцсетях опубликовал пост на казахском языке о своем первом визите в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043757-dobavku-prosili-zhumangarin-o-reaktsii-frantsuzov-na-koninu/

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