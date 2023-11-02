"Добавку просили": Жумангарин о реакции французов на конину
Опубликовано:
Вице-премьер-министр Серик Жумангарин сегодня в кулуарах в Акорде рассказал о планах по экспорту конины во Францию, передает корреспондент NUR.KZ.
Серик Жумангарин указал на необходимость открыть экспорт казахстанской животноводческой продукции.
"Вчера с французами разговаривали об экспорте конины, поскольку Франция – страна, потребляющая конину. У нас сейчас есть 32 поставщика, которые поставляют в Японию, надо также нарастить объемы поставки во Францию. Вчера тоже угощали их мясом...", – сказал он.
На вопрос журналистов, как французские гости отреагировали на угощение, Серик Жумангарин ответил, что они "добавку попросили".
"У нас в этом году очень хорошие показатели идут, по конине очень сильно растут. У нас основные продуктовые породы сосредоточены на западе – Бушумская и Мугалджарская", – ответил он на вопрос о том, не пострадает ли внутренний рынок.
Визит Макрона в Казахстан
Вчера, 1 ноября, в Астану с официальным визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. После этого французский лидер прибыл в Акорду, где встретился с Токаевым.
В резиденции состоялась торжественная церемония - главы двух государств пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции и заслушали государственные гимны стран.
Токаев назвал визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "отказаться быть вассалом каких-либо держав", а также публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.
Позже лидеры стран провели переговоры в расширенном составе, затем сделали совместное заявление.
Кроме того, Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме в Астане. После президент Франции посетил специальную выставку "Этноаул", где попробовал поиграть в национальную игру "асық ату".
Вечером президент Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Макрона, завершившего свой официальный визит в Казахстан.
Сегодня французский лидер в соцсетях опубликовал пост на казахском языке о своем первом визите в Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043757-dobavku-prosili-zhumangarin-o-reaktsii-frantsuzov-na-koninu/