Газа превратилась в кладбище для детей, заявили в ООН

Официальный представитель Детского фонда ООН Джеймс Элдер высказался о ситуации в Газе - он заявил, что в анклаве погибло около 3,5 тыс. детей, передает NUR.KZ.

"Наши самые серьезные опасения по поводу того, что число убитых детей будет исчисляться десятками, затем сотнями и, наконец, тысячами, оправдались всего за две недели", - говорится в заявлении Элдера на официальном сайте ЮНИСЕФ.

По его словам, угрозы для детей не ограничиваются бомбами и минометами - более миллиона детей Газы испытывают водный кризис. Он обеспокоен растущей угрозой массовых смертей от обезвоживания.

"Газа стала кладбищем для тысяч детей. Для всех остальных это настоящий ад", - заявил официальный представитель Детского фонда ООН.

Он призвал к прекращению огня, а также открытию всех контрольно-пропускных пунктов для безопасного, устойчивого и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи, включая воду, продовольствие, медикаменты и топливо.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию. Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Вчера стало известно о том, что Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре на территории Сирии – в ЦАХАЛ заявили, что это ответ на обстрелы с их стороны.

Мать похищенной ХАМАС немки Шани Лук сообщила о ее гибели, МИД Израиля подтвердил информацию. По словам женщины, был найден осколок кости черепа, по которому удалось провести ДНК-тест.

Также, как ранее сообщалось, постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, выступая на заседании Совбеза, надел желтую звезду, подобную той, что носили евреи в период Холокоста.

Также стало известно о том, что Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС.