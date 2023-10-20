Как будет работать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем, объяснили в МИД

Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительствами РК и Китая вступает в силу с 10 ноября 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в городе Сиане (КНР), вступает в силу с 10 ноября 2023 года", - сообщает официальный Telegram-канал МИД РК.

В ведомстве пояснили, что, согласно статье 1 соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых и частных целей.

При этом, как отметили в МИД, срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения госграницы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

"В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, то нужно будет заранее оформить въездную визу соответствующей категории. Безвизовый режим не дает права на трудоустройство, учебу и миссионерскую деятельность", - добавили в ведомстве.

Безвизовый режим с Китаем

В начале апреля на портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем. Согласно проекту документа, страны введут взаимный безвизовый режим на 30 дней.

Позже в казахстанском МИДе пояснили, что основной целью соглашения является повышение мобильности казахстанцев в зарубежных поездках, поддержание благоприятного инвестиционного климата, активизация деловых контактов и увеличение туристического потенциала страны.

Тогда же официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров развеял слухи о том, что граждане КНР смогут проживать в Казахстане неограниченное время.

В середине мая в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

Позже в МИДе пояснили, что страны должны завершить внутригосударственные процедуры, прежде чем соглашение вступит в законную силу.

В августе текущего года правительство Казахстана утвердило соглашение между РК и КНР о взаимном освобождении от визовых требований. Тогда в МИД РК призвали не путать утверждение документа и его вступление в силу. Официальный представитель ведомства подчеркивал, что процедура вступления этого соглашения в силу описана в одной из его статей.

Между тем сегодня стало известно, когда начнет действовать соглашение Казахстана с Китаем о безвизовом режиме, подписанное в Сиане 17 мая 2023 года.