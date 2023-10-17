Условия завершения войны с ХАМАС назвал представитель Израиля

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал условия, при которых может завершиться война между Израилем и группировкой ХАМАС, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Гилад Эрдан, выступая перед Советом безопасности ООН, заявил, что война может завершиться "без единого выстрела", только если боевики сложат оружие, отпустят заложников и сдадутся.

"Почему вы не призываете ХАМАС сделать это? Почему это не стало частью (проекта – прим. РБК) резолюции?" – спросил он.

Также постпред Израиля призвал Совбез объявить ХАМАС террористической организацией и "поддержать право Израиля на самооборону не только словами".

При этом Гилад Эрдан назвал нынешний конфликт поворотным моментом для ООН и указал на ошибки организации, часть резолюций которой поддерживали палестинскую сторону. По его словам, международное сообщество направило сектору Газа миллиарды долларов, но все они якобы пошли на нужды ХАМАС.

Обострение конфликта Израиля и группировки ХАМАС

Напомним, 7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Обострившийся в регионе конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

Через некоторое время стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

Позже над Газой сбросили тысячи листовок, в которых призывали граждан немедленно покинуть территорию.

О ситуации много говорят в мировом сообществе. Так, мы рассказывали, что представители разных стран, а также международные организации высказались о происходящем.

На эту же тему говорил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", – заявлял Касым-Жомарт Токаев.

Также сегодня стало известно, что завтра, 18 октября, президент США Джо Байден приедет в Израиль.

Позже CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщил, что США направили к берегам Израиля команду быстрого реагирования, которая состоит из двух тысяч пехотинцев.