CNN: США отправили 2 тыс. морпехов к берегам Израиля

США направили к берегам Израиля команду быстрого реагирования, которая состоит из двух тысяч пехотинцев, передает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителей Минобороны США, речь идет о 2 тыс. морских пехотинцев.

"Они присоединятся к растущему числу американских военных кораблей и сил, направляющихся в Израиль, поскольку США стремятся послать сигнал сдерживания Ирану и ливанской боевой группировке "Хезболла", – пишет издание.

По информации CNN, в воскресенье вечером министр обороны США Ллойд Остин приказал подготовить около 2000 военнослужащих к потенциальной переброске в Израиль для оказания помощи в таких задачах, как медицинская и материально-техническая поддержка.

Источники издания отмечают, что эти шаги направлены на предотвращение более широкой региональной войны. Но они также рискуют углубить участие США в конфликте, в котором администрация Байдена пытается избежать прямых военных действий.

При этом, как пишет издание, источники не стали уточнять, куда именно направится подразделение морской пехоты США. По словам одного из официальных лиц, подразделение направится к южному побережью Израиля, что позволит американским войскам находиться вблизи двух береговых линий страны.

"В сторону Израиля также направляется десантный корабль-док USS Carter Hall, действующий вместе с кораблем USS Bataan", – говорится в публикации.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики смогли проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

На днях стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа. Позже стало известно о том, что Израиль дал 24 часа на эвакуацию жителей в секторе Газа.

Позже над Газой сбросили тысячи листовок, в которых призывали граждан немедленно покинуть территорию.

В минувшую пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации на Ближнем Востоке. Он заявил, что Казахстан выступает против террористических методов решения международных проблем. Наша страна выступает за установление принципа справедливости в международных отношениях, за их демократизацию с учетом законных и суверенных прав всех членов международного сообщества.

Президент США Джо Байден в своем интервью одному из американских телеканалов заявил, что США не нужно участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. Однако он считает, что ХАМАС нужно полностью уничтожить. Также глава Белого дома высказал мнение о том, каким образом можно разрешить конфликт.

Вчера управление ООН по координации гуманитарных вопросов подтвердило информацию о том, что более 600 тыс. беженцев из сектора Газа были перемещены на юг. Такое число беженцев насчитывалось днем в субботу, отметили в УКГВ.

Между тем глава общей службы безопасности Израиля Ронен Бар взял на себя ответственность за неудачное предотвращение атаки ХАМАС на страну.

А сегодня стало известно, что президент США Джо Байден посетит Израиль в эту среду.