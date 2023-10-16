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30 лет независимости Казахстана

Токаев посетит Китай на этой неделе

Опубликовано:

Флаг Китая
Флаг Китая. Иллюстративное фото: Paul Yeung / Bloomberg / Getty Images

17-18 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Китайскую Народную Республику, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в официальном Telegram-канале Акорды, в Пекине президент проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III форуме высокого уровня "Один пояс, один путь".

Также запланирован ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.

Напомним, что мае этого года Касым-Жомарт Токаев уже побывал в Китае с рабочим визитом.

Там глава государства провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран подписали более 20 совместных документов.

Позже в городе Сиане прошел казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол. Президент Казахстана также принял в нем участие.

Также президент поучаствовал в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя и провел встречи с главами крупных китайских компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2041125-tokaev-posetit-kitay-na-etoy-nedele/

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