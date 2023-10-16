Токаев посетит Китай на этой неделе
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17-18 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Китайскую Народную Республику, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщили в официальном Telegram-канале Акорды, в Пекине президент проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III форуме высокого уровня "Один пояс, один путь".
Также запланирован ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.
Напомним, что мае этого года Касым-Жомарт Токаев уже побывал в Китае с рабочим визитом.
Там глава государства провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран подписали более 20 совместных документов.
Позже в городе Сиане прошел казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол. Президент Казахстана также принял в нем участие.
Также президент поучаствовал в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя и провел встречи с главами крупных китайских компаний.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2041125-tokaev-posetit-kitay-na-etoy-nedele/