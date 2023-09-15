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Токаев высказался о проблеме воды в странах Центральной Азии

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, высказался о проблеме воды в странах ЦА, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Мы также сталкиваемся с проблемами неэффективного использования воды и игнорирования экологических последствий. Крайне высока степень зарегулированности стока двух основных рек нашего региона – Сырдарьи и Амударьи. В их бассейнах построено более 80 водохранилищ, суммарный объем которых достигает почти 65 кубических километров.

Таким образом, ожидается увеличение антропогенной нагрузки, продолжение экстенсивного природопользования, обострение различных социально-экологических проблем. Все это создает серьезные риски региональной безопасности.

Казахская пословица гласит: "Су – ырыстың көзі" ("Вода – источник благополучия"). Считаю, что наши государства при формировании водной политики должны исходить из того, что вода – это ограниченный природный ресурс, от которого напрямую зависит благополучие и устойчивое развитие всего региона", – сказал президент.

Токаев отметил, что остро стоит вопрос максимальной экономии воды путем внедрения цифровых технологий. Данное направление может стать основным в сотрудничестве по водным ресурсам.

"В своем недавнем послании я уделил особое внимание водной проблематике. По моему поручению в Казахстане создано отдельное ведомство – Министерство водных ресурсов и ирригации, которое вплотную займется наболевшими вопросами этой отрасли. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие со всеми нашими соседними государствами", – добавил он.

Напомним, еще в мае, выступая на саммите "Центральная Азия – Китай", президент высказался об эффективном использовании трансграничных водных ресурсов. Он также предложил внедрить новые технологии в водохозяйственную сферу.

"Для всех нас первостепенное значение приобретают согласованные и рациональные подходы к использованию имеющихся водных ресурсов. На этом фоне важно последовательно внедрять эффективные цифровые решения по водосбережению и ирригации", – сказал Токаев.

Между тем в своем послании народу президент заявил, что расточительное потребление воды, тепла и электричества – уже роскошь.

"К их использованию нужно подходить ответственно и рачительно. Такой подход должен лежать в основе новой бытовой культуры в нашей стране. Это касается не только домохозяйств, но и всех участников экономических отношений. Расточительное потребление – это уже непозволительная роскошь. Правительству необходимо кардинально пересмотреть действующую политику энергоэффективности с учетом стандартов ОЭСР", – заявил Токаев.

Также глава государства заявил о создании еще одного министерства в Казахстане – Министерства водных ресурсов и ирригации.

Кроме того, ранее Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эмомали Рахмон за поставки воды и электроэнергии в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2036751-tokaev-vyskazalsya-o-probleme-vody-v-stranah-tsa/

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