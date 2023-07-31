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Могут ли в Казахстане признать "Талибан", ответили в МИД

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Солдаты Талибана с оружием
Талибан. Иллюстративное фото: Murteza Khaliqi/Anadolu Agency/Getty Images

В августе в Астане пройдет казахстанско-афганский форум. В связи с этим в МИД РК ответили, могут ли в Казахстане признать движение "Талибан", передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается гостей, которые завтра прибывают в Астану, они не числятся в каких-либо санкционных списках – соответственно, к ним не могут быть применены какие-либо ограничительные меры. Более того, большинство гостей, которые завтра прибудут, это представители деловых кругов Афганистана, то есть это обычные люди.

Хотел бы также отметить, что движение "Талибан" (организация, находящаяся у власти в Афганистане и запрещенная в РК – прим. ред.) не входит в национальные списки террористических организаций США, других крупнейших западных стран, таких как, к примеру, Великобритания. Это позволяет указанным странам поддерживать контакты с "Талибаном" на различных уровнях", – сообщил замминистра иностранных дел Канат Тумыш.

При этом он напомнил о существовании Дохийской площадки, в рамках которой ведутся переговоры с представителями движения "Талибан". По его словам, таким образом юридически Казахстан не нарушает международных норм.

Также замглавы МИД добавил, что вопрос об исключении "Талибана" из списка запрещенных организаций в Казахстане должен координироваться с международным сообществом.

Ситуация в Афганистане

В августе 2021 года талибы (члены движения "Талибан", запрещенного в Казахстане) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана.

15 августа они вошли в Кабул. В этот же день Ашраф Гани, бывший президентом страны, покинул Афганистан, сложив с себя полномочия главы государства.

На следующий день, 16 августа, талибы заявили, что война окончена.

В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана".

"Талибан", как пишет ТАСС, – это радикальное исламистское движение, действующее в Афганистане и Пакистане. Возникло в 1994 году. Его первые члены вербовались из числа афганских беженцев, покинувших Афганистан из-за войны 1979-1989 годов и получавших религиозное образование в медресе на территории Пакистана.

Название движения происходит от арабского "талиб" – "учащийся", "студент".

Помощь Казахстана Афганистану

Отметим, что в середине апреля Казахстан передал Афганистану 81 тонну гуманитарной помощи. Тогда вице-премьер Серик Жумангарин посетил Кабул с гуманитарной и торговой миссией.

Позже в МИД РК сообщали, что талибы попросили об аккредитации своих дипломатов. Казахстан ответил на просьбу положительно. Кроме того, в министерстве сообщили, что Казахстан откроет в Афганистане свой торговый дом.

Кроме того, в Минторговли разъясняли, для чего Казахстану нужно сотрудничество с талибами.

При этом в конце мая, выступая на первом саммите "Центральная Азия – Китай", президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации в Афганистане.

"Необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН. В данном контексте актуальной является инициатива по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", – говорил тогда президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2030717-mogut-li-v-kazahstane-priznat-taliban-otvetili-v-mid/

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