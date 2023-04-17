Торговый дом Казахстана откроют в Афганистане

Торговый дом. Иллюстративное фото: pixabay.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров подтвердил планы открыть торговый дом Казахстана в Афганистане, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что в ходе визита министра торговли Серика Жумангарина в Кабул было анонсировано открытие Торгового дома Казахстана в городе Герат.

"В ближайшее время он будет открыт", – добавил спикер.

Говоря об этом, спикер указал на высокий потенциал торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном. Только за прошедший 2022 год объем двусторонней торговли достиг практически 1 млрд долларов.

"Наши производители и бизнесмены очень заинтересованы в дальнейшем расширении товарной номенклатуры. Население Афганистана, по данным ООН, – около 40 млн человек. Это очень большой и перспективный рынок. И, в любом случае, вовлекая местное население, местные власти в нашу торгово-экономическую орбиту, мы тем самым выстраиваем с ними хорошие торговые отношения.

Какая бы власть не приходила, но продукты питания все равно нужны. Поэтому афганский народ и афганские бизнесмены сами заинтересованы в том, чтобы наши торговые производители привозили в Афганистан свои товары", – заявил Айбек Смадияров.

Город Герат на карте. Скриншот: Google Maps

В прошедшую субботу зампремьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин посетил Кабул (столицу Афганистана) с гуманитарной и торговой миссией Сообщалось, что Казахстан передал 81 вагон гуманитарной помощи Афганистану.

"Как заместитель премьер-министра по вопросам торговли, уверен, что у наших стран большой потенциал для развития сотрудничества в сфере торговли и в масштабе всего региона. Мы готовы продолжить работу над наращиванием взаимодействия в торгово-экономической сфере, в том числе путем оказания гуманитарной помощи", – заявил Жумангарин.

Кроме того, сегодня Айбек Смадияров рассказал, что талибы попросили об аккредитации своих дипломатов. В ответ на просьбу новой администрации Афганистана, по его словам, казахстанская сторона приняла положительное решение.

Напомним, что в августе 2021 года талибы (члены движения "Талибан", запрещенного в Казахстане) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана.

15 августа они вошли в Кабул. В этот же день Ашраф Гани, бывший президентом страны, покинул Афганистан, сложив с себя полномочия главы государства.

На следующий день, 16 августа, талибы заявили, что война окончена.

В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана".

"Талибан", как пишет ТАСС, – это радикальное исламистское движение, действующее в Афганистане и Пакистане. Возникло в 1994 году. Его первые члены вербовались из числа афганских беженцев, покинувших Афганистан из-за войны 1979-1989 годов и получавших религиозное образование в медресе на территории Пакистана.

Название движения происходит от арабского "талиб" – "учащийся", "студент".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2017109-torgovyy-dom-kazahstana-otkroyut-v-afganistane/