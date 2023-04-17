Казахстан передал 81 вагон гуманитарной помощи Афганистану

Серик Жумангарин передал гуманитарную помощь. Фото: primeminister.kz

В минувшую субботу зампремьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин посетил Кабул с гуманитарной и торговой миссией, говорится на официальном сайте главы правительства.

Сразу у трапа самолета афганской стороне передали коробки с медикаментами.

Основной гуманитарный груз общим объемом 5 403 тонны (81 вагон) прибыл в Афганистан по железной дороге. Он состоит из продовольственных товаров, например, молочных консервов, растительного масла, муки, крупы гречневой.

"По поручению президента мы прибыли в Афганистан передать от народа Казахстана гуманитарную помощь афганскому народу. Как не раз отмечал Касым-Жомарт Токаев, международное сообщество и, в частности, Казахстан не может оставить без помощи афганский народ, оказавшийся в сложном положении. Символично, что наша гуманитарная миссия проходит в священный месяц Рамадан, и в это благословенное для всех мусульман время позвольте пожелать всем мира и спокойствия", - заявил Серик Жумангарин.

В рамках визита в Афганистан Серик Жумангарин встретился с исполняющими обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддином Азизи, вице-премьера Абдулом Гани Барадаром, министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки, министра связи и телекоммуникаций Наджибуллой Хаккани.

Серик Жумангарин посетил Афганистан. Фото: primeminister.kz

"Казахстан является одной из немногих стран, кто сохранил свое дипломатическое присутствие в Кабуле и хотел бы видеть Афганистан стабильным и процветающим государством, поддерживающим мирные взаимоотношения с соседними странами. Мы заинтересованы и далее развивать сложившиеся торгово-экономические, транспортно-логистические и энергетические связи с Афганистаном.

Как заместитель премьер-министра по вопросам торговли, уверен, что у наших стран большой потенциал для развития сотрудничества в сфере торговли и в масштабе всего региона. Мы готовы продолжить работу над наращиванием взаимодействия в торгово-экономической сфере, в том числе путем оказания гуманитарной помощи.

Экспортный потенциал Казахстана в Афганистан – 46 товаров на сумму 174 млн долларов пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной, строительной и других отраслях. Считаю, что включение этих товаров в двусторонний торговый оборот будет выгодно обеим странам", - обратился Серик Жумангарин к членам правительства.

Отметим, что с 2021 года в Афганистане сформировано правительство движения "Талибан" (запрещено в Казахстане и ряде других стран). В августе 2021 года талибы практически без сопротивления взяли под контроль все провинции Афганистана.

15 августа того же года боевики движения вошли в столицу страны Кабул, которую спешно покинули президент Ашраф Гани и члены его правительства.

В марте прошлого года Совет безопасности ООН проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном, который находится под контролем "Талибана".

А в мае 2022 года талибы выразили надежду, что Россия признает действующее правительство Афганистана. Однако, согласно официальному сайту ФСБ РФ, движение "Талибан" все еще находится в списке организаций, признанных террористическими. В последний раз данный список обновлялся в феврале текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2016976-kazahstan-peredal-bolee-5-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-afganistanu/