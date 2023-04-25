"Политика политикой, а экономика – экономикой": Минторговли о сотрудничестве с талибами

Афганистан. Иллюстративное фото: Marcus Yam / Los Angeles Times / Getty Images

Вице-премьер – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в кулуарах кабмина рассказал, для чего Казахстану нужно сотрудничество с талибами, передает корреспондент NUR.KZ.

Жумангарин указал на преимущество торговли с Афганистаном.

"Мы сотрудничаем с Афганистаном, торгуем. И торгуем очень хорошо – на 1 млрд долларов. К примеру, это больше, чем мы сейчас торгуем с Азербайджаном, Туркменистаном. Поэтому политика политикой, а экономика – экономикой. И мы это торговое сотрудничество будем наращивать", – заявил он.

По словам Жумангарина, есть реальные перспективы увеличить поставки пшеницы, муки и подсолнечного масла в Казахстан.

"Почему мы должны отказываться от этой возможности? Это же в конечном итоге идет на пользу нашему государству. Мы уже открыли торговый дом, назначили туда представителя. Он будет координировать всю эту работу, потому что Афганистан большой и разноплановый.

Необходимо изучать рынок, знакомиться с местными бизнесменами. Я хочу пригласить сюда афганских бизнесменов, провести здесь бизнес-форум, чтобы они посмотрели Казахстан, наши возможности.

В последний раз мы туда повезли не только тех, кто занимается продуктами, а недропользователей. Потому что достаточно богатая страна с точки зрения недропользования. Они очень заинтересовались", – резюмировал вице-премьер.

Напомним, в августе 2021 года талибы (члены движения "Талибан", запрещенного в Казахстане) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана.

15 августа они вошли в Кабул. В этот же день Ашраф Гани, бывший президентом страны, покинул Афганистан, сложив с себя полномочия главы государства.

На следующий день, 16 августа, талибы заявили, что война окончена.

В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана".

"Талибан", как пишет ТАСС, – это радикальное исламистское движение, действующее в Афганистане и Пакистане. Возникло в 1994 году. Его первые члены вербовались из числа афганских беженцев, покинувших Афганистан из-за войны 1979-1989 годов и получавших религиозное образование в медресе на территории Пакистана.

Название движения происходит от арабского "талиб" – "учащийся", "студент".

В середине этого месяца Казахстан передал Афганистану 81 тонну гуманитарной помощи. Тогда вице-премьер Серик Жумангарин посетил Кабул с гуманитарной и торговой миссией.

Позже в МИД РК сообщали, что талибы попросили об аккредитации своих дипломатов. Казахстан ответил на просьбу положительно. Кроме того, в министерстве сообщили, что Казахстан откроет в Афганистане свой торговый дом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2018149-politika-politikoy-a-ekonomika-ekonomikoy-mintorgovli-o-sotrudnichestve-s-talibami/