Талибы попросили об аккредитации своих дипломатов. Что ответил Казахстан, рассказали в МИД

Самолет над Кабулом. Фото: Sabawoon / Anadolu Agency via Getty Images

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства рассказал о решении по вопросу аккредитации дипломатов Афганистана, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что с падением предыдущего режима в августе 2021 года образовался вакуум власти.

"В ответ на просьбу новой администрации Афганистана по аккредитации дипломатов нами было принято положительное решение. Хочу прояснить ситуацию: посольства Исламской Республики Афганистан за рубежом перестали представлять данное государство. Ситуация сложная, но не уникальная", – добавил спикер.

При этом он напомнил слова главы государства о том, что Казахстан не оставит Афганистан один на один с текущими трудностями, высказанные в сентябре 2021 года, то есть сразу после прихода талибов к власти.

"Президент акцентировал внимание на гуманитарную составляющую нашего сотрудничества. К примеру, 90% муки, потребляемой в Афганистане, – казахстанского происхождения. Именно этот аспект был в фокусе внимания визита министра торговли и интеграции Серика Жумангарина в эту страну", – резюмировал Айбек Смадияров.

В минувшую субботу зампремьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин посетил Кабул. Казахстанская сторона передала 81 вагон гуманитарной помощи Афганистану.

Напомним, 15 августа 2021 года члены "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) вошли в Кабул. А на следующий день заявили о завершении 20-летней войны в Афганистане.

А занимавший на тот момент пост президента страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул страну.

В сентябре 2021 года талибы объявили состав нового правительства Афганистана.

В словаре Коллинза говорится, что аккредитованный дипломатический представитель – тот, кого наделили официальными полномочиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2017096-taliby-poprosili-ob-akkreditatsii-svoih-diplomatov-chto-otvetil-kazahstan-rasskazali-v-mid/